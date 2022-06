Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Izia

Album : La vitesse

L’album La vitesse naît comme par surprise au studio de la Frette dans lequel Izïa entre au printemps 2021 “pour 4-5 jours avec Bastien (Burger, son co-compositeur, producteur, binôme indispensable), sans avoir rien écrit, avec juste l’envie de voir si la musique allait revenir’’. Ils squatteront finalement sur place tout l’été, emportés dans “un tourbillon de création, idyllique et intuitif, tout était fluide, simple, comme si ces chansons nous attendaient là depuis toujours’’.

Avec La vitesse, Izïa découvre le plaisir de pousser à fond chaque idée de production, chaque piste narrative. L’envie est intarissable et la joie qui en découle, un cadeau : “J’ai mis cinq albums à découvrir la manière dont j’aime faire de la musique. La vitesse, c’est la synthèse de toutes les chanteuses que j’ai pu être depuis le début. La vie est courte mais la route est longue, alors j’arrête de tout questionner, je m’écoute et je me fais confiance.’’

Carly Blackman

Album : Journey of the end of the waves

Carly Blackman (alias Carly Sings), est une auteur-compositeur-interprèteet multi-instrumentiste d'origine irlandaise qui a passé une grande partie de son existence en France. Après avoir obtenu une maîtrise en littérature, elle a étudié le piano jazz et la formation vocale, ce qui l'a conduite à faire carrière dans le monde de la pop. En réalisant ses propres clips musicaux, elle a découvert son goût pour le cinéma et l'écriture de scénarios. Les thèmes qui dominent son travail artistique sont "la marginalité, le féminisme et le pouvoir de la musique". Carly a décidé de créer son propre magazine bilingue pour filles en 2017, appelé Verity, et une maison de médias du même nom qui soutient la voix des artistes non entendus et les droits des femmes, ce qui l'a amenée à écrire deux courts romans. Elle partage son temps entre l'écriture, le cinéma et la musique.

Catastrophe

EP + podcast : "9+3"

Le collectif Catastrophe a signé en mai la BO d’un téléfilm « Ice Thérapie » diffusé sur France 2 et ils publieront vendredi, « 9+3 », une proposition iconoclaste à savoir un podcast en 9 épisodes sur le sacré dans le 93 et trois nouvelles chansons produites par Théo Herrerias de Terrenoire et Crayon.