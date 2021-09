Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Spectacle : "Thomas VDB s'acclimate"

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !” Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Album : "La tête contre le mur"

Un mois avant le début du confinement David Lafore a eu l’occasion d’être initié à un logiciel pour la composition, la production intuitive et le mixage en direct : Ableton Live. Autant de nouvelles possibilités qu’il a immédiatement pu mettre en œuvre dans la composition de son nouvel album. A la réalisation, il a fait appel à Christophe Van Huffel, avec qui il partage aussi bien le goût de la chanson que du bizarre.

Il joue en live, le titre "La Fête".

Album : "Barbaghamon"

« À bientôt. Nous sommes-nous dit avec Julien Barbagallo après une première rencontre en décembre 2019. Pour faire de la musique, enregistrer un truc. S’amuser. Il repartait en Australie pour préparer la prochaine tournée de Tame Impala. Je devais terminer doucement la mienne ici en France. Et puis les mois ont passé, ce-que-vous-savez est arrivé, gelant tout sur place, les concerts, le quotidien. Mais pas les envies. Pas les copains. Nous nous sommes recontactés quelques mois plus tard, une fois sortis de la stupeur. Tu te souviens, ce À bientôt ? Ils ne nous auront pas, ces miasmes ! Et si nous commencions à distance ? Je t’envoie une chanson, tu me dis ce que tu peux en faire. Ok, me répond-il. Balance. J’avais écrit Ils fument. Le lendemain, plus le décalage horaire, elle était arrangée. En parallèle, je reçois une chanson qu’il venait d’écrire. Nous nous reverrons. Comme un pied de nez. Dis-moi ce que tu en penses, me dit-il. Je pense qu’elle s’enchaîne très bien avec Ils fument. Et si nous faisions un « split album » ? Pour rigoler. En attendant la suite. D’accord. Quelques semaines plus tard, nous avions la base de ce travail à quatre mains. Julien Barbagallo aux manettes pour la réalisation, avec un petit fiddle country chantant, que je lui proposais d’ajouter pour agrémenter le tout et signaler mon appétence pour le genre. Quelques invités de marque : Lonny, qui m’accompagne sur scène, et Stuart Murdoch, notre héros de jeunesse à tous (les deux ?). Stuart. Je me souviens encore de la lettre endiablée que je lui avais envoyée à quinze ans, quand je venais de découvrir Belle and Sebastian, et avec eux mes toutes premières émotions musicales. Je me souviens de la première chanson que j’ai apprise à jouer à la guitare et à chanter : "Sleep the Clock Around". Alors, l’excitation lorsque nous l’avons contacté, Stuart, pour lui proposer de venir chanter sur notre adaptation, en utilisant le sample d’une autre chanson de Belle and Sebastian, "Electronic Renaissance". Et la joie lorsqu’il répondit presque aussitôt : « sure ». Comme des gamins. Comme à quinze ans. Sept chansons, et beaucoup de bonheur. D’apprentissage, au contact de l’écriture d’un autre, de l’inspiration d’un autre. Barbagallo x Hamon. Barbaghamon. Une petite parenthèse de certitude et de légereté dans le bizarre ambiant. De joie. De fierté quelque part, aussi, de pouvoir vous présenter ce drôle de projet. En attendant qu’on puisse tous se revoir. Et faire une sacrée fête. Oh oui oh oui oh oui, pitié, il est grand temps : À bientôt. »

« Entre Baptiste et moi les choses débutèrent à distance, déjà. Au printemps 2019, je remixais sa chanson Je brûle avec les moyens du bord depuis ma chambre d'hôtel de West Hollywood. Puis il y a eu cette parenthèse toulousaine quand enfin on se serrait la main en personne. On a passé deux journées prometteuses au studio Condorcet, rasé le mois dernier hélas. On se laissait aller aux idées, aux sons, au sentiment de se connaître déjà bien, plutôt étrange pour deux gars qui ne s'étaient jamais rencontrés avant. Une fois rentré chez moi sur la Sunshine Coast en Australie, ce fut la distance à nouveau. Nous avons alors entamé cette correspondance musicale qui allait devenir Barbaghamon. C’est intimidant de recevoir une demo guitare/voix, on entre par effraction dans une intimité, dans une promesse. Mais on est vite mis à l’aise par la chaleur de l’écriture de Baptiste, son énergie radieuse. J’ai rarement hésité dans mon travail autour de ses chansons, la main n’a pas tremblé comme on dit. Chaque chanson en appelait une autre. Rien n'était prévu mais tout arrivait. On s’était dit une paire de chansons, on en a vite eu quatre puis cinq. On s’est dit cinq et en voilà sept finalement. Ça aurait pu continuer comme ça longtemps. Dans cette forme de décontraction joyeuse on croyait sûrement être en train d’attendre la suite, attendre que le monde se remette à tourner rond mais en réalité, la suite, on avait déjà les quatre pieds dedans. On ne s’en est pas parlé tout de suite mais je pense que Baptiste et moi savions déjà, chacun de notre côté, qu’on voulait entendre Lonny sur notre disque. Je l’ai découverte à travers Baptiste. Son intensité et sa grâce m’ont immédiatement foutu par terre. J’ai été surpris quand Baptiste a suggéré Belle and Sebastian pour en faire une reprise. Je me voyais comme le British de notre collaboration et lui bien sûr c’est l’Américain. J’ai dit banco, mille fois banco car je ne serais pas le musicien que je suis sans les disques de B&S et juste derrière Oasis, c’est le groupe dans lequel j’ai claqué le plus d’argent en CD pirates dans les 90’s au marché d’Albi. J’avais même trouvé leur Black Sessions de chez Lenoir où ils reprennent « Poupée de cire, Poupée de son », comme un présage franco-britannique. Bref, tout ça est une histoire d’occasion(s), de larrons, d’un amour irrationnel de la Chanson, de noeuds qu’on essaie de défaire et de lumières qui vacillent. »

