Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Luciole

Album : Un cri

Championne de France de Slam, speaker pour TEDxCannes, artistes aux multiples facettes, Luciole fait résonner sa parole et sa voix dans le paysage de la chanson francophone depuis une douzaine d’années. Elle sort son 1er album, "Ombres", en 2009 chez Mercury/Universal, coup de cœur de l'Académie Charles Cros et salué par la critique. Puis vient un EP auto-produit en 2012, Et en attendant, suivi en 2015 d’un nouvel opus sous le label Attends-moi, Une. Ce nouveau projet, "Un cri", témoigne d’une urgence de dire, un besoin viscéral, un son qui vient du ventre, des tripes. Cet album signe un retour au parlé-chanté, aux origines, une envie de renouer avec le mot déclamé laissé de côté ces dernières années.

Chasseur

Album : Je vous attends

Batteur pour Miossec, Laetitia Sheriff, Dominic Sonic ou Santa Cruz, co-fondateur de Mobiil avec Olivier Mellano, Gael Desbois alias Chasseur, s'est lancé dans une aventure en solo. Après CRIMSON KING, premier album remarqué sorti en 2020, le musicien et producteur rennais Gaël Desbois, alias CHASSEUR, poursuit son parcours en solo avec son tout nouvel opus JE VOUS ATTENDS. Dix chansons thématiques, profondes, vénéneuses et hypnotiques, qui naviguent en transhumance numérique entre Alain Bashung, Depeche Mode, la Bretagne et le Congo.

Bigger

Album : Les myosotis

Au départ il y a deux jeunes hommes, l'un Irlandais, Kevin Twomey, l'autre Français, Damien Félix. Pour leur premier album, les 5 voient grand et cherchent à élargir leur horizon. Plus que jamais Européens les Franco-irlandais ont navigué entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France pour enregistrer leur premier album, sous la houlette du réalisateur mancunien Jim Spencer (Johnny Marr, The Charlatans, Liam Gallagher, New Order...). Mis en quarantaine au Castle Studios de Dresde, Bigger a ensuite franchi la Manche et rejoint Manchester, en plein Brexit et full lockdown, pour y coucher les voix. C'est dire la détermination du groupe à signer là, contre vents et marées, un album riche et ambitieux.

Sébastien Tellier : EP "Symphonic"

Le musicien français a composé pour le défilé Haute Couture Printemps Eté 2022 Chanel quatre titres, interprétés tout au long du défilé et réunis sur un mini-album intitulé "Symphonic", sorti le vendredi 4 février. « Sébastien est un ami de longue date, confie Virginie Viard, directrice artistique de Chanel. J’aime son élégance et sa douceur. Et bien sûr sa musique qui me touche beaucoup. Il est aussi ami avec Xavier Veilhan ; alors, quand ce dernier m’a proposé de l’inviter à composer plusieurs morceaux et à les interpréter pendant le défilé, ça a été une évidence. Sébastien a joué au milieu du décor et des invités des instruments surdimensionnés créés par Xavier. La musique tient une place importante dans la mise en scène de ce défilé. » « Pour composer "Symphonic", je me suis inspiré de mes amis Xavier Veilhan et Virginie Viard. Ils ont tous les deux un univers créatif très fort et très inspirant, explique à son tour Sébastien Tellier. J’ai voulu faire une musique douce, noble avec une touche de fun. J’ai tout composé en quelques heures après avoir vu les premiers dessins de Xavier dans lesquels il projetait ses premières idées de décor pour le défilé Chanel Haute Couture.