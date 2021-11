Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Trois ans après « Grand Paon de Nuit », un premier album applaudi par la critique, le quatuor Palatine signe son retour avec « Talismanie », un nouvel EP paru le 5 novembre dernier chez Yotanka Records.

"Talismanie est un recueil de cinq chansons sur les femmes et les contours changeants de leur représentation" selon Vincent Ehrhart-Devay, chanteur-compositeur et force motrice de la formation. On retrouve la folk lancinante et élégante du groupe qui au fil des titres de l'EP alterne une nouvelle fois anglais et français dans des chansons intenses et intimes, traversées par une sensualité nocturne et onirique. Entre Nick Cave, Alain Bashung et Jason Molina.

Mathilda May et Sly Johnson

Nous recevons Mathilda May et Sly Johnson pour leur création « ECHOS »

Le chanteur et rappeur Sly Johnson prête sa voix et son corps au travers du beatbox, aux imaginaires scéniques oniriques de l’auteure et metteure en scène Mathilda May. Un voyage sensoriel et immersif qui mêle improvisation musicale, performance visuelle et poésie sonore.

C’est en puisant dans son propre univers onirique que Mathilda May a imaginé ECHOS, une pièce sous la forme d’un seul en scène pour le rappeur, chanteur et beatboxer Sly Johnson, ancien membre du groupe culte Saïan Supa Crew. Avec pour seul instrument sa voix et un looper, l’artiste entame un dialogue improvisé avec les images créées par le vidéaste et plasticien Mathias Delfau. La vidéo entre peu à peu en symbiose avec la voix du musicien pour dessiner les contours d’un paysage sans cesse mouvant : alternances de gros plans sur le corps endormi de Mathilda May et de scènes évoquant les éléments naturels comme l’eau, la terre ou le vent. Une véritable performance musicale et visuelle inédite et originale, qui embarque le spectateur au cœur de l’intime pour mieux y déceler l’universalité de l’expérience des rêves....

Un spectacle produit en résidence au Grrranit Scène Nationale de Belfort les samedi 20 novembre et Lundi 22 novembre 2021 et ensuite en tournée

Le Vendredi 17 décembre 2021 à L’ARC SN le Creusot

Le vendredi 14 janvier 2022 au RADIANT BELLEVUE à Caluire Du Mardi 18 au samedi 22 janvier 2022 au 104 PARIS Les vendredi 22 et samedi 23 avril 2023 au Visages du Monde à Cergy Ponto

Alexandre Cazac pour les 15 ans du label InFiné

Le monde était très différent en 2006, quand Alexandre Cazac et Yannick Matray se sont lancés dans l’aventure. Au fil du temps, le besoin d'espaces propices à la libre expression d’un activisme culturel s'est accru, tandis que les obstacles devenaient de plus en plus nombreux. En effet, l'ouverture d'esprit semble être au cœur de la plupart des activités du label : les ateliers InFiné du Normandoux : rassemblements annuels d'artistes, membres du label, amis et fans autour de l’expérimentation musicale, sont l'exemple parfait de l'approche familiale et ludique de la création proposée par le label. Année après année, le catalogue du label s'est étendu, s’ouvrant à des artistes d’origines et d’univers différents. Qu'il s'agisse d'Arandel retravaillant le répertoire de Bach en enregistrant sur les instruments du Musée de la Musique de Paris, ou de la récente collaboration entre le pianiste américain Bruce Brubaker et le musicien/scientifique anglais Max Cooper autour des œuvres de Philip Glass – les projets du label élargissent l'horizon des auditeurs en proposant une musique durable toujours tournée vers l’innovation. Toujours dans cet objectif de recherche musicale, le producteur d’ambient nigérian KMRU, nouveau venu dans cette famille a été invité en juin dernier à Paris pour une résidence de deux semaines au sein de l’iconique studio du GRM pour travailler autour de la musique concrète et d’un live en multidiffusion. Dans le même temps, le travail de Sabrina Bellaouel, productrice-chanteuse-compositrice franco-algérienne, première incursion du label dans le RnB a connu un succès critique international, tandis que Rone a reçu un César pour sa première bande originale de film sorti par InFiné, et a présenté en avant-première sa deuxième bande originale pour le nouveau film de Jacques Audiard au Festival de Cannes, également à paraître sur le label. Avec comme motto : "easy music for the hard to please", le label poursuit l'objectif de créer un espace de liberté propice à l’élaboration d’une musique qui s’aventure hors des sentiers battus. Ainsi, alors qu’InFiné entre dans sa seizième année, la célébration se portera aussi sur l’endurance et la lutte qu’il est nécessaire de fournir au quotidien pour faire exister la différence.

Deux soirées au 104 à Paris les 13 et 14/11 pour fêter 15 ans de musique durable.