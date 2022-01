Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Aloïse Sauvage et Moussa Mansaly

Film : Placés

Placés est le nouveau film de Nessim Chikhaoui.

Synopsis : Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie.

En France, les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) - et tout ce qui touche d’une manière générale au social - sont presque toujours présentées de façon caricaturale. On est dans le drame, dans le gris. J’avais, au contraire, envie de montrer qu’il peut y avoir aussi de la vie, de la joie, de la bonne humeur, sans pour autant occulter les moments difficiles. 'Nessim Chikhaoui)

Aloïse Sauvage et Moussa Mansaly sont acteurs du film, mais on les retrouve également dans la bande originale.

Christophe Crénel

Livre : Big bang, musiciens du nouveau monde

À défaut de naissance de l’univers, c’est bien un nouveau monde de la musique qui a vu le jour à la fin des années 2000, avec l’explosion du numérique et l’ascension du streaming. Toute une génération d’artistes a dû s’inventer de nouveaux chemins pour exister et faire connaître sa musique, une révolution à son tour bousculée par un autre Big Bang, imprévisible, celui de la crise sanitaire qui, en clouant au sol les festivals et les salles de concerts, a laissé pendant de nombreux mois les artistes privés de leur principal carburant : le live. Ouvrir ce livre nous les rend d’autant plus précieux. Poésie et mouvement sont au rendez-vous, à travers la galerie bien vivante de ces musiciens du nouveau monde. Plus de 250 clichés de live, de portraits et d’ambiances de backstage saisis au vol depuis une dizaine d’années, par l’œil vif et passionné de Christophe Crénel. Agités, militants, rêveurs ou flamboyants, tous ont apporté un sang frais au paysage musical français ou francophone. De Feu! Chatterton à Aloïse Sauvage, de Fauve à Lysistrata en passant par Ibeyi ou Jeanne Added, place à l’instantané d’une génération sans certitude mais avec tout à imaginer.