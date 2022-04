Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Baptiste W. Hamon

Album : Plus que la lumière

Les chansons à boire, de Miossec aux Pogues, ont toujours donné vertiges, larmes et rires au rock. Dans la country, c'est au Texas, à base de moonshine, de femmes parties et de chevaux fidèles, que l'on a écrit les plus sensibles d’entre elles, sans langue-de-bois, avec gueule-de-bois. Baptiste W.Hamon, né près de Paris, a adopté à l’adolescence ces légendes d'hommes crevassés, contemplant le désert, une gnôle désastreuse dans la gourde. Lors d’un de ses rares passages en France, le chanteur et conteur Townes VanZandt, l’un des héros absolus de Baptiste, trempa ses croissants dans un grand verre de Jack Daniel’s. Au réveil. Comment, dans ce télescopage insensé de traditions françaises et américaines, ne pas voir

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Nicolas Ly

EP : Subliminal

Parler du pire avec poésie et grâce, Nicolas Ly puise ses inspirations dans des choses parfois sombres, mais sa musique est pleine de lumière. Il exprime grâce à la langue de Molière ses pensées les plus profondes, créant mille personnages aux allures toujours autobiographiques. Chaque titre est pensé de manière cinématographique, offrant de véritables scènes de films. Car si Nicolas Ly a choisi la musique, le cinéma n’a jamais été bien loin.

J'ai fabriqué ma sensibilité musicale grâce au cinéma, qui est un moyen d’expression total. J’ai toujours été fan des bandes originales de films, comme celle du Grand Bleu par exemple, que j'essayais de retrouver à l'oreille au piano dès mon adolescence.