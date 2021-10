Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Cyril Mokaiesh

Album : Dyade

Cyril Mokaiesh revient avec "Dyade", un album de duos. Écrit et composé en grande partie pendant le 1er confinement - période qui a été pour lui plutôt propice à la création : "Dyade" fait suite à "Paris-Beyrouth" album à travers lequel il tentait de renouer avec sa ville d’origine, Beyrouth. Après ce voyage introspectif et solitaire, Cyril Mokaiesh décide cette fois-ci de s’entourer d’artistes qu’il admire, d’alliés pour l’épauler, le soutenir dans un nouveau combat. Celui du jour d’après. "Dyade" mêle générations et influences, avec des invités aussi prestigieux que singuliers. On saura nommer Calogero, Alma Forrer, Élodie Frégé, ou encore Florent Marchet, Dominique A et L (Raphaële Lannadère).

Michael Jones

Livre : Mes plus belles chances

Au milieu des années 1980, le succès de la chanson " Je te donne " révèle, outre celui de Jean-Jacques Goldman, le talent prometteur d'un jeune guitariste : Michael Jones. Dix ans plus tard, le Franco-Gallois est devenu l'un des artistes favoris de la scène française. Il participe aux plus belles aventures musicales, dont celle du légendaire trio Fredericks Goldman Jones, livrant des titres incontournables – " À nos actes manqués ", " Né en 17 à Leidenstadt " – qui font souffler un vent de nouveauté sur les chaînes de radio.

Aujourd'hui, alors qu'il continue de jouer, chanter, partager, Michael Jones prend pour la première fois la plume et nous offre un récit spontané et plein d'humour qui dévoile les détours et péripéties insoupçonnés d'un parcours pas comme les autres. De son attachement au pays de Galles, où les enfants déchiffrent leurs premières partitions à l'école en même temps qu'ils apprennent à lire, à ses diverses collaborations – Johnny Hallyday, Florent Pagny, Joe Cocker... – en passant par Les Enfoirés, dont il est l'un des piliers, le guitariste et chanteur aux lunettes teintées raconte quatre décennies de souvenirs en musique.

Olivia Ruiz

Spectacle : "Bouches Cousues"

Dans l’écrin rouge et or du Théâtre des Bouffes du Nord (du 13 au 15/10), Olivia Ruiz entrelace, dans cette création originale, les chants de lutte et les chansons populaires qui furent le lien entre les Espagnols de France et l’Espagne, et ses propres titres sur le sujet, tissée par la scénographie et la mise en scène de Jérémie Lippmann (récompensé par deux Molières). Le spectacle sera en tournée partout en France jusqu’au 15 avril 2022.