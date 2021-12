Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Georgio

Album : Sacré Partie 2 - Ciel enflammé

En mai dernier, Georgio dévoilait son album "Sacré", classé 3ème au top dès sa sortie. Après avoir retourné les scènes des plus grands festivals français cet été, Georgio annonce la 2ème partie de son album: « Ciel enflammé Sacré » verra le jour le 10 décembre et sera composé de 12 titres, 5 feats dont Coeur de Pirate, Sofiane Pamart, Luv Resval, Doumset MisterV. De ‘Sacré’ à ‘Ciel enflammé’ Georgio confirme son amour pour le rap et la mélodie avec des titres comme « Couronne» (1erextrait), «Célébrer» et «Prêt du feu ft.MisterV». Il déborde d’énergie sur «NOONN», un morceau plus rock taillé pour la scène. On retrouve également des titres plus sombres et mélancoliques comme« Concept flou ft. Coeur de Pirate» et «Long courrier» pour terminer sur un magnifique piano-voix avec Sofiane Pamart («Quelques amis ça suffit»).

Guy2bezbar

Album : Coco jojo

« À la base, Coco Jojo est juste le titre d’un morceau sorti il y a deux ans. Mais c’est resté et c’est devenu une sorte de double de moi-même, un personnage à travers lequel je peux exprimer toutes les nuances de ma personnalité, libérer tous mes fantasmes » Au sein de « Coco Jojo », on retrouve ainsi des références aux séries, notamment The Wire (« Baltimore »), à la mode (« Prada »), mais aussi aux musiques avec lesquelles Guy2Bezbar a grandi : d’un côté, la musique congolaise, celle qui « fait partie de ma culture et qui me donne de l’énergie au quotidien » ; de l’autre, le hip-hop, auquel le rappeur du 18ème ne cesse de rendre hommage.

Uzi Freyja

Ep : Stand

Uzi Freyja est né de la rencontre entre Kelly Rose et Stuntman5 lors d’un ‘open mic’ dans les rues de Nantes. Le flow et l'énergie de la Parisienne anglophone d’origine camerounaise met tout le monde d’accord : Ils entament une collaboration le soir même et seront rapidement rejoints par FotonDanger pour former un trio. Kelly Rose a été élevée par une famille de musiciens dans la culture du Gospel et de la Soul Music (James, Franklin, Turner, Simone). Adolescente, elle voit le hip hop venir à elle comme une évidence : Eminem, Queen latifah puis Nicki Minaj, la confortent dans son envie de chanter et de faire du rap. De freestyles dans sa chambre en karaokés, c’est au lycée, dans le cadre d’un atelier musical, qu’elle s’exprime pour la première fois. Quelques années plus tard, elle s’immerge dans un environnement d’artistes, de danseurs, peintres et chanteurs ... La musique d’Uzi Freyja ce sont des textes à la fois engagés et sensuels, sur des prods influencées par des artistes comme Death grips ou Ho99o9, chers au label WARRIORECORDS.

Le clip de "Nancy" d'Arthur H

Sophie Bramly

Livre : "Yo ! The Early Years Of Hip Hop 1982-84"

Elle était à New York au début des années 80 et a photographié les premiers pas du hip hop : danse, graffiti et musique, elle a tout capté et ses photos sont à l’honneur dans un livre superbe « Yo ! The Early Days Of Hip Hop 1982-84 » chez Soul Jazz Books et dans l’exposition « Hip Hop 360 °» à la Philharmonie de Paris (17/12/21 au 24/07/22). Rentrée en Europe, elle a contribué à la visibilité de ce mouvement à la télévision en collaborant avec les émissions "Hip Hop" de Sydney, "Sex Machine" de Philippe Manoeuvre et "Yo !" sur MTV Europe. Sophie Bramly a également travaillé avec les groupes Assassin et La Cliqua.