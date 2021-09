Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Daniel Auteuil

Album : Si vous m'aviez connu

« Si vous m’aviez connu » est le premier single issu de l’album de Daniel Auteuil « Si vous m’aviez connu » réalisé par Gaëtan Roussel. C’est une chanson écrite et interprétée par Daniel Auteuil et composée par Gaëtan Roussel. Le rêve est une disposition de l’esprit qui procure à l’individu éveillé des souvenirs. Avec cette chanson, Daniel Auteuil nous balade dans ces souvenirs de songes mêlés à ses souvenirs de vie, dans la rencontre de deux personnes qui ne pourront jamais se retrouver dans notre réalité. Cette rencontre impossible est magnifiée par la voix captivante de Daniel Auteuil et la mélodie envoutante de Gaëtan Roussel qui nous emmènent au fil de la chanson dans l’infini recommencement à la recherche de cet autre qu’il ne rattrapera jamais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Gael Faure

EP : L'eau et la peau

Ecrit, composé et co-réalisé par Gaël Faure, "L’eau et la peau" est est un projet pop aux propos existentialistes, une alliance du synthétique et de l’organique, avec des ritournelles chamaniques. Dans cet EP, l’artiste a imposé son désir de s’affranchir des règles et de revenir à la simplicité, il libère sa voix et questionne notre pouvoir de « changer notre relation à soi, aux autres et au monde. En se reconnectant à la nature et surtout à sa propre nature »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des nouvelles du Québec avec Les Louanges, Valence et Salomé Leclerc

Les Louanges avaient fait une forte impression au Québec avec leur premier album « La Nuit est une panthère » en 2019, un album récompensé par de nombreux prix, trois Félix et le Juno de l'Album Francophone. Les Louanges, c’est avant tout le projet de Vincent Roberge, chanteur, auteur-compositeur, qui est à rapprocher de son contemporain Hubert Lenoir. Même écriture directe et tripale et des chansons qui font tomber les barrières entre les genres musicaux, un peu comme Prince en son temps… Son nouveau titre est orienté plus soul, peut-être la présence de deux choristes dont Dana Cumberbatch (souvent associée à Céline Dion) y est pour quelque chose… C’est une chanson « too much », comme toujours chez Les Louanges, une histoire d'amour qui dérape et qui finit en sang sur la chaussée, clip à voir ici.

Juste derrière Les Louanges, voici le groupe Valence ! Avec un premier album « Pêle Mêle » et ce titre qui définit parfaitement tout ce qu’il renferme… De la dream pop, du psychédélisme, du glam rock, une proposition éclectique… Un premier album, on y met tout ou presque, ses tripes et sa voix de tête ! Là aussi derrière ce nom Valence, il y a l'expression d'un homme, un autre Vincent, Vincent Dufour, un presque trentenaire préoccupé et inspiré par l'amour, l'émancipation, les injonctions du conformisme, les crises… Quand ses collègues citent Drake ou Kanye West, Valence rétorque par « L'Ignorance » de Kundera ou par le film « American Beauty ». C'est un premier disque singulier, enregistré dans sa chambre à Québec, avec des chansons intimes mais pas intimistes, Valence met le paquet sur les arrangements très étoffés, la production très ample, très seventies, comme sur ce titre "La vie attend pas". Premier album « Pêle Mêle » sur le label Chivi Chivi.

Et pour conclure, ces bonnes nouvelles du Québec, une voix féminine, celle de Salomé Leclerc ! Récompensée par de nombreux prix, c'est loin d'être une inconnue là-bas même si elle le reste encore trop chez nous ! Cela fait dix ans qu'elle peaufine un folk en clair-obscur, trois albums dans lesquels elle avait tendance à se cacher derrière une joliesse de ton et de voix, qu’elle a claire et pénétrante. Or, là, Salomé Leclerc commence à lever le voile sur sa vulnérabilité, et on la découvre, sous un nouvel éclairage, qui lui va très bien. C’est une musicienne autodidacte, elle travaille ses chansons comme des collages : sensations, impressions, émotions... des essais, des erreurs jusqu'aux heureux accidents… Avec ce nouveau titre "La Vie Parfois", on a enfin le sentiment d'entendre, le battement du sang dans ses artères, le vacarme de ses cauchemars et le vrai bruit de ses rêves. Nouvel album « Mille Ouvrages Mon Coeur » qui arrivera cet automne sur le label Yotanka.