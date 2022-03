Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Raphaël et Guillaume Vincent

Spectacle : Bande magnétique

Cascadeur

Album : Revenant

Yael Naïm

Concert : Qui Va Piano Va Solo

En mars 2020, Yael Naïm avait publié « Night Songs » un disque magnifique, nocturne, enregistré seule pour la première fois, suivi par une version augmentée avec « Night Songs Unreleased ». Elle sera en concert le 16/03 à l'Eglise Ste Eustache pour la première fois depuis 5 ans, dans le cadre du festival « Qui Va Piano, Va Sano ».