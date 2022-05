Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bastien Lallemant

Album : Les micros siestes acoustique - vol. 1

Le principe est simple, les artistes construisent ensemble un concert en acoustique mêlant lectures et répertoires de chacun. A l'occasion des 10 ans de ces concerts pas comme les autres, Bastien Lallemant sort chez Modulor Records l’album « Les micro-siestes acoustiques – volume 1 » sur lequel on retrouve à ses côtés Blumi, Armelle Pioline, BABX, JP Nataf, Albin de la Simone, Charles Berberian et Seb Martel.

Véronique Mortaigne

Roman : Anne Sylvestre - Une vie en vrai

« "Tu sais, en fait, il n'y a rien à dire", me répète Anne Sylvestre, tout en farfouillant dans des piles de papiers, des boîtes. Elle cherche des documents, de la littérature, des photos, afin de retracer un parcours qui n'a jamais fait l'objet d'éléments de langage, ni de broderies à forte rentabilité médiatique. » Figure majeure, et discrète, de la chanson française, Anne Sylvestre fustigeait avec drôlerie un monde peuplé « d'étagères qui se prennent pour des gens / Tout bien rangé dans la tête ». Alors que sa préférence à elle allait à « ceux qui doutent », « ceux qui paniquent ». Fille d'un collaborationniste notoire, Anne Sylvestre avait la guerre, les drapeaux et les discours populistes en horreur. Un brin râleuse, elle avait cependant beaucoup d'humour. Pour les enfants, elle avait écrit les Fabulettes pour « éviter la casse », due à une société prompte à nier la différence. Jugée « révoltée compatible » par Anne Sylvestre, Véronique Mortaigne a pu saisir en toute complicité les fêlures, et les forces, de cette résiliente à l'oeil toujours malicieux. À travers un récit en jeux de miroirs et une relecture commune de chansons « où tout est dit », Véronique Mortaigne tisse les fils d'une histoire très personnelle, du renouveau féministe au Bataclan.

Les Nouveautés Nouvelles avec Arlt, Embrasse-moi et Jonathan Personne

Arlt : Le Village

Ca fait un petit moment qu’on les suit dans leurs déambulations

il s’agit du duo ARLT, Éloïse Decazes et Sing Sing, noyau dur avec autour d’eux, des musiciens amis et satellites comme le guitariste Mocke.

Arlt, un couple de musique qui rappelle celui que formait Brigitte Fontaine et Areski, on y retrouve cette joie et cette liberté d’écrire, de jouer de la presque musique, de vivre chaque chanson comme une aventure

Ils sortent la semaine prochaine leur sixième album « Turntable », un disque enregistré au salon, dans la chambre, en studio, chez la voisine et au jardin.

Un disque qui tourne et qui tord les chansons, un disque qui tente de réconcilier les contraires, le populaire avec l’expérimental, un disque qui comme d’habitude nous chahutera et nous charmera !

Le clip de « Le Village » est réalisé par Bertrand Belin, « Turntable », le nouvel album de ARLT sort vendredi et ils seront

en concert le 20/05 à Thiers, le 21/05 à La Chaise-Dieu, le 05/06 à La Boule Noire à Paris, le 18/06 à Grenoble, le 19/06 à Aspremont et le 30/06 à Troyes.

Embrasse-Moi : Importance de la danse

Autre duo à l’affiche, c’est celui de Embrasse-Moi, repéré par un premier disque, il y a 4 ans, aussi étrange que séduisant avec une chanson fleuve de 8 mn 45, ça s’appelait « J’ai un plan » et ce titre avait frappé les oreilles du styliste Hedi Slimane.

Embrasse-Moi continue de suivre un chemin à part fait, de chansons haïkus sur des musiques répétitives qui ont, comme celles de Arlt, le don de nous déstabiliser.

Leur nouvel album porte donc très bien son nom « Grand Ecart », un laboratoire où tout est permis, où Emmanuelle Hadjadj au chant et Antoine Simoni à la basse contournent toujours la facilité, se concentrant sur l’intime, sur ce qui nous lie comme sur ce qui nous éloigne les uns des autres.

Jonathan Personne : Un Homme sans visage

Plus classique dans sa forme, ce dernier son signé par un artiste québécois, Jonathan Personne, alias Jonathan Robert, leader du groupe Corridor et artiste vidéaste recherché dans la belle province.

Il a déjà publié deux disques très recommandables et semble à la poursuite de l’âge d’or de la pop, à la recherche de la mélodie, de l’arrangement qui sublime tout et des voix en harmonie.

Mais JP ne se positionne pas pour autant comme un gardien du temple, des débuts dans une économie low fi et l’envie de croiser des esthétiques donnent de la fraicheur à ses chansons

Son nouveau titre fait la part belle au mellotron et à la pédal steel, il s’intitule « Un homme sans visage », et quand on se surnomme Personne, ça tombe sous le sens !