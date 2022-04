Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

BRMD - Brisa Roché et IX

Album : BRMD

En 2007, le jeune ado hollandais Marnix Dorrestein met la main sur une compilation de Rock & Folk et découvre le titre solaire et hypnotique de Brisa Roché- "Heavy Dreaming". C'est le coup de foudre. Avançons de neuf années et le destin les met face à face sur une composition urgente, le début d'une collaboration vive et étroite où leurs qualités (vitesse, ouverture dans le style) se conjuguent dans 17 morceaux écrites entre Paris et Amsterdam. Distillé en 13 chansons, un album pop rafraîchissant est né - naturel, émotionnel et moderniste. Les voix habiles se répondent et dansent dans le sillage de l'androgynie, mêlant orchestrations acoustiques, harmonies luxuriantes et production électronique et nous plongeant dans une ambiance musicale insouciante, à la manière d'un blues Gershwingien contemporain.

Les époques et les styles se croisent, de l'académisme aux expérimentations futuristes, une rhapsodie tribale où l'on peut se perdre dans le bain réparateur d'un joyeux chaos.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Courcheval

EP : Gymkhana

En adaptant l’art du collage à celui de la musique, Courcheval a peu à peu créé son univers de toutes pièces. A partir d’une collection d’échantillons hétérogènes récoltés pendant ses voyages et recyclés en samples musicaux, l’artiste a ainsi composé un tableau musical luxuriant. Les sonorités lascives côtoient des textes dans un français parfois sulfureux pour se mettre au service d’un disque solaire, à l’humeur dansante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

--

Les Inouïs du Printemps de Bourges avec Lotti, Nerlov et Eesah Yasuke

Une sélection bien sûr marquée par les sons urbains, ceux du rap et de l’électro

Ainsi la proposition de Lotti, alias Pauline Schaettel, jeune havraise

Un père alsacien, guitariste de rock, une mère antillaise

Et une révélation à l’adolescence : je serai Eminem ou rien !

Entre-temps, Lotti a préparé une école d’art, enchaîné les jobs alimentaires et ces expériences qui forment la jeunesse !

Elle est surtout devenue une artiste qui sait marquer son rap

Avec des couleurs jazz, néosoul pour l’écarter du côté technique, l’emmener vers quelque chose de plus poétique, musical

En 2021, Lotti a publié un 1er EP « Dalva », comme le roman de Jim Harrison

Un Ep réalisé avec sa collaboratrice Lou, multi instrumentiste et ingénieur du son

C’est assez rare pour être signalé !

Ensemble, elles signent des titres intimes et désenchantés, sur une jeunesse coincée, des titres anti bling bling, remontés contre ceux qui les empêchent justement de rêver !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le désenchantement, c’est un des thèmes qui revient chez nombre de participants aux Inouïs cette année, vu l’inertie des politiques en ce qui concerne la jeunesse, on les comprend !

Ainsi Nerlov et sa spleen wave en français

Qui constate l’absurdité de la vie mais invite à rester léger léger…

On trouve trace de la voix et de la basse de Nerlov dans quelques groupes angevins avant qu’il ne s’associe avec les productions minimales d’un beatmaker chevronné, Atom de C2C

Nerlov a déjà deux EP à son actif « Je vous aime tous » en 2020 et « Prophéties » en 2021

Mi lover, mi devin

Il combat sa neurasthénie avec une écriture directe, sincère, un humour nonchalant, un sens du décalage

C’est déjà très abouti, très mature, un album est dans les tuyaux pour 2022

Mais avant on ira le voir sur scène, où il se produira avec un batteur. En concert au Printemps de Bourges le 21/04 et au FGO Barbara à Paris le 23/05.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, gros coup de cœur pour cette rappeuse de Roubaix, Eesah Yasuke,

Elle s'approche de la trentaine, pas une rookie de l'année donc,

Avec un parcours étonnant : enfant placée à l'âge de 14 ans en foyer, un talent pour l'athlétisme, le sprint en particulier, mais talent contrarié faute d'adultes pour la soutenir

Mais il en faut plus pour ébranler Eesah Yasuke, elle passe son bac, études de socio, diplôme d'éducatrice spé, la miss sait de quoi elle parle quand elle passe sur le grill les travers de la société d'aujourd'hui, des situations qui font écho à son propre vécu,

Elle écrit depuis l'âge de 14 ans, un premier EP « Cadavre Exquis » sur un label bordelais, ses valeurs, la bienveillance, le respect, l'intégrité,

Des chansons qui fonctionnent comme des films,

Look androgyne et chic, Eesah Yasuke a grandi avec le rap,

Mais avec aussi les musiques congolaises et le métal,

Elle est souple, curieuse de tout, les arts martiaux comme la méditation,

Une vraie samouraï du flow !