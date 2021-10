Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Mouss & Hakim

Album : Darons de la Garonne

Depuis la disparition de Claude Nougaro en mars 2004, les tentatives de mise en musique de textes inédits du poète ont été nombreuses. Le projet Darons de la Garonne prend racine dans la fraternité des faubourgs (Claude Nougaro, Mouss et Hakim ont grandi à 40 ans d’intervalle dans le même quartier des Minimes), se nourrit d’une histoire commune (Nougaro leur a écrit en 2002 le texte "Bottes de banlieue"), et s’épanouit dans un projet de création artistique qui dépasse largement le cadre de l’hommage. Eux qui travaillaient depuis de longs mois à l’évolution de leur style musical, ont trouvé dans ce projet un laboratoire où éprouver leurs nouvelles inspirations. À l’origine, il y a un cadeau : sept textes inédits ou inachevés confiés par Hélène Bignon, sœur cadette et éditrice de Claude Nougaro, aux frères remuants de Zebda : « Il émane d’eux un enjouement qui donne envie de danser. Ce qu’il y a de touchant, c’est que ce sont des frères, et que leur amour se ressent. Claude était très touché par l’amour fraternel. C’est un thème qui comptait beaucoup pour lui. Alors j’ai choisi pour eux des textes hétéroclites et drôles, qui leur vont très bien ».

Sopico

Album : Nuages

“Cet album, c’est une palette d’émotions, avec les sentiments mis en avant, une façon pour moi de définir ma personnalité en 13 morceaux. Avec ma guitare qui est mon vaisseau, mon navire, mon destrier” évoque Sopico à propos de son 1er album Nuages. Une plume rare pour un album tout en émotion.

Thomas Fersen

Livre disque : Saute la puce

"Saute la puce" un livre disque écrit lu et chanté par Thomas Fersen. Après son album "Trois Petits Tours", puis sa tournée « Gratte-moi la Puce », où le ukulélé tenait une place de maître, Thomas Fersen revient pour nous conter la véritable histoire de ce petit instrument, cet « avorton de guitare » comme il aime l’appeler. La véritable histoire, oui, mais à la sauce Fersen, pleine d’humour, où musique et mots se marient à merveille. Entre morceaux inédits et réorchestration de ses plus grands classiques, Thomas Fersen nous embarque de sa voix chaleureuse dans un récit pittoresque, facétieux et haut en couleur, comme il sait si bien faire.