Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Chloé et Vassilena Serafimova

Album : Sequenza

Débutée sur un one shot en 2017, la collaboration entre la productrice/compositrice et DJ française et l’instrumentiste d’origine bulgare se prolonge en live et en studio. Un duo inédit entre machines et percussions, électronique et acoustique qui se conjugue au futur. Très motivé par ces premiers jalons et l’engouement que le projet suscite, le duo a sorti un 45t vinyle dans le cadre des Session Unik (produit par l’Adami et Radio France). Cette parution pour le Record Store Day comporte le titre très rythmé Balani, et un autre plus climatique (Dvé Hubavi Otchi), enregistrés à la Maison de la Radio, directement sur vinyle et sans retouches. Comme toutes les compositions du projet, ces deux titres sont nés de sessions live et ont muris au fur et à mesure des concerts.

November ultra

Single : Le manège

Chanteuse et songwriteuse du groupe indé Agua Roja, avec qui elle sortira deux EPs desquels seront tirés les morceaux "Summer Ends", "Be Alone" ou "Lord", November Ultra est reconnue pour sa voix profonde et apaisante. Le groupe se sépare en 2018, November évolue alors en November Ultra et se met à explorer en solo. En parallèle, elle travaille pour et avec d'autres artistes en tant que toplineuse/songwri-teuse (Jaden Smith, Claire Laffut, Terrenoire, Kungs, Anna Majidson, Barbara Pravi, Ali-cia...) et fabrique son premier album dans son coin, album qu'elle décide en grande partie de faire toute seule en apprenant à s’enregistrer et à produire sur le logiciel de MAO : Ableton.

Tout bleu

EP : Otium

Deuxième album de Tout Bleu, "Otium" évoque une ambulation sur des chemins croisés entre électronique et acoustique. Ce nouveau jalon dans le périmètre musical de Simone Aubert (Massicot, Hyperculte) est une forme de décélération féconde pour la multi- instrumentiste genevoise.