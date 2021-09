Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Juliette Armanet

Single : Le dernier jour du disco

Après le succès fulgurant de son premier album "Petite amie" ( de 200 000 exemplaires vendus), Juliette Armanet est de retour avec un nouveau titre "Le dernier jour du disco". Une chanson sensuelle, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album, qui paraîtra d'ici la fin de l'année.

Jean-Emmanuel Deluxe

livre : French new wave

C’était le début des années 1980 : Valery Giscard d’Estaing était président de la république, la télé n’avait que trois chaines et les Halles le lieu le plus branché de Paris. Le punk avait tout ravagé sur son passage. La culture et plus spécialement la musique se reconstruisaient. Dans les clubs et les salles de Paris une poignée d’activistes créaient la musique et l’art de de demain. Actuel leur trouva un nom : les Jeunes Gens Modernes !

Jean-Emmanuel Deluxe dresse un portrait érudit de cette époque foisonnante qui a donné naissance aux plus grands artistes contemporains, et dont certains groupes les plus marquants, un peu oubliés en France, sont célébrés outre-Atlantique.

Léonie Pernet

Single : "Hard Billy"

C’est une des voix les plus singulières du moment, la multi instrumentiste, productrice et chanteuse Léonie Pernet reprend contact avec un nouveau titre qui mêle révolte et BPM. On la suit depuis son tout premier EP en 2014, qu’elle soit batteuse, chanteuse, productrice, DJ ou auteur d’un « Pandemix » mémorable l’année dernière, elle revient avec une chanson « Hard Billy », annonciatrice d’un nouvel album "Le Cirque des consolations" qui appelle à une reconstruction tant individuelle que collective. Sortie prévue sur le label Cry Baby / In Finé le 19/11 et en concert pour les 15 ans d’InFiné les 13 & 14/11 au 104.