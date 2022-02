Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Ariane Moffatt

Album : Incarnat

--

Uélé Lamore

Album : Loom

--

Canine

Single : Sun

Après un premier album "Dune" en 2019 qui célébrait le féminin, cultivait le mystère et s'appuyait sur la polyphonie, la chanteuse est de retour avec un nouveau titre "Sun", plus solaire bien sûr, les masques tombent et les corps renaissent à la vie.