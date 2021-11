Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Nicoletta

Album : Amours et pianos

Après Arno, cet album constitue la deuxième sortie de la collection Parce Que de [PIAS]. Il s’agit de plus beaux titres -grands succès et morceaux moins connus- de Nicoletta réenregistrés en piano-voix, en acoustique. On trouve dans ce magnifique album un titre inédit écrit pas Carla Bruni, deux collaborations avec Eric Truffaz un duo avec Marina Kaye…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dana Ciocarlie et Philippe Katerine

Album : Bubbles

Le répertoire choisi pour ce disque évoque une soirée festive. La pianiste Dana Ciocarlie y reçoit ses amis pour célébrer la Vie. Ses amis musiciens viennent de cultures et continents différents. Philippe Katerine, Julie Depardieu, Astrig Siranossian, Pascal Contet, Juliette Armanet, Anne Queffelec, Isabelle Georges, Gilles Apap. Chacun raconte son histoire l’espace de quelques instants. Leurs destinées se mêlent à celle de la roumaine Dana Ciocarlie.