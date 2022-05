Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Maryline Léonard

Mixtape : Vie d'ange

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, Marilyne Léonard fait ses premiers pas en musique en suivant les traces de son frère. L’autrice-compositrice s’est fait connaître du grand public lors de son passage à La Voix 5, en 2017.

Marilyne Léonard garde le contact avec le public en partageant des reprises de chansons d’artistes populaires qui la touchent ou des extraits de nouvelles créations sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube, chaque publication suscitant de multiples réactions.

Recrutée par la maison de disques Audiogram en 2021, Marilyne Léonard sort un premier extrait, « Bateaux », au milieu du printemps. Racontant des histoires personnelles dans son style teinté de désinvolture conjuguant chant et rap, elle propose des chansons aux accents indie pop, apportant un soin particulier aux mélodies. Son deuxième extrait « Honey » maintenant disponible n’en fait pas exception, elle y traite d’une rupture amoureuse.

L'autrice-compositrice-interprète à la voix agile et au phrasé singulier prépare un premier album à paraître en 2022.

Sly Johnson

Album : 55.4

Artiste aux talents multiples, présent depuis plus de 20 ans sur la scène musicale française, Sylvère Johnson connu sous le pseudonyme Sly Johnson est en évolution constante depuis son 1er album solo " 74 " sorti en 2010. Autodidacte, pur fruit de la culture HIP-HOP (ex-membre de l'incontournable groupe SAIAN SUPA CREW), Sly surprend au gré de son développement et de son ouverture musicale, imposant un style singulier où se croisent le Funk, la Soul, le Jazz et le HIPHOP. Né à Paris en 74, il vécut à Montrouge (Hauts-de-Seine) avec son père qui très tôt, va lui transmettre sa passion absolue pour la musique, essentiellement le Jazz et la musique Afro-Cubaine. Sly développe alors une curiosité et une connexion profonde avec le son et la musique sous toutes ses formes, dès son enfance. Tour à tour chanteur, rappeur, human-beatboxer, véritable homme-orchestre avec sa seule voix, ses capacités vocales infinies l’amènent à partager la scène avec des artistes de haut vol tels que Erik Truffaz, Dee Dee Bridgewater, China Moses, Eric Legnini, Roy Hargrove, Camille, T3 & Elzhi de Slum Village, AYO, Jacky Terrasson, Anthony Joseph, 20syl, Georgia Ann Muldrow, Dudley Perkins, Oxmo Puccino, IAM parmi tant d’autres… Jusqu’à travailler en 2021 avec la metteur.e en scène à succès Mathilda May (Open Space, Le banquet, Monsieur X) pour le spectacle “ECHOS”. 55.4 Ce quatrième album solo (signé sur le prestigieux label BBE Music) , synonyme d’autonomie artistique et créative est né durant les 55 jours du premier confinement durant la pandémie de COVID-19 en 2020 d’où son titre “55.4”. Ce nouvel opus, composé, écrit, produit, mixé et réalisé pour la première fois par Sly Johnson est la synthèse de la richesse de ses influences. Cet album à la couleur Funk, Soul et HIP-HOP, offre un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et sensibles. Un groove et une voix unique, qui prend toute son ampleur sur scène au travers de ses divers propositions artistiques tels que le 55.4 Trio (feat. Laurent Salzard & Anthony Jambon), le show “HIP-HOP 4 Kidz”, le WEARE4 Quartet (De Wilde, Ceccarelli, Chayeb, Johnson) et le 74ers Band. En concert au New Morning à Paris le 04/06.

Claire Pommet (Pomme) et Pauline de Tarragon (Pi Ja Ma)

Livre : "Sous les Paupières"

Ce n’est pas Pomme mais Claire Pommet, de son vrai nom, qui dévoile ce tout nouveau projet. "Sous les paupières" est un petit livre pour enfants, écrit par la chanteuse et illustré par Pauline de Tarragon, qui se fait également appelé PiJaMa en tant que chanteuse.

Les deux amies travaillent sur ce projet depuis un an, et souhaitent grâce à ce livre partager une « histoire de magie, de champis et d’amour de soi et des autres avec la seule envie que des enfants (et adultes) se sentent bien en la lisant » .

Une histoire de 48 pages sur le thème des rêves, à lire dès 5 ans, éditée chez La Ville Brûle.