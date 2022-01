Michka Assayas, Lonny et Herman Dune

Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Michka Assayas

Livre : Remèdes musicaux

Michka Assayas, Benoît Duteurtre et Alexandre Fillon vous prescrivent des ordonnances musicales où le rock, le classique, la soul, le blues ou encore la chanson française se révèlent les plus stimulants des traitements. À la façon d’un dictionnaire, cette musicothérapie brillante et amusante – qui permet de revisiter des classiques et de faire d’incroyables découvertes – raconte aussi comment de grands compositeurs et interprètes étaient convaincus de l’effet de leur mélodie, et offre des clés étonnantes pour surmonter les tourments de toute sorte, et se sentir infiniment mieux.

Lonny

Album : Ex-voto

La jeune Lonny est la nouvelle pépite folk de la scène française. Son premier album « Ex Voto » réalisé à Montréal par le canadien Jesse Mack Cormack, valide toutes ses promesses : les chansons délicates et entêtantes sont portées par un son brut digne des plus grands song writers nord américains. Après ses trois premiers singles plébiscités par les médias français, et une tournée qui commence dès janvier et passera par la Cigale en septembre, voici l’un des premiers albums les plus attendus de l’année 2022

Herman Dune

Album : Santa cruz gold

C'est le 13ème album d'Herman Dune installé à San Pedro en Californie. Il confie : "Ces chansons sont celles d’un juif franco-suédois qui a immigré en Californie. Directement de mon studio à vos oreilles, cet album était censé sortir le 2 décembre 2018 pour Hanoucca. J’ai écrit et enregistré à un moment où personne ne me mettait la pression. Je doutais même que quelqu'un s'intéresse à mes chansons. C'était plus un besoin existentiel qu'autre chose et certainement pas un choix de carrière." Un disque avec de nombreux invités Caitlin Rose et Steelism de Nashville, Jolie Holland, Jon Natchez (War On Drugs) et Mayon qui chante sur toutes les chansons et qui sort augmenté, c'est la tendance du moment de 13 autres titres, enregistrés à la même période sous le nom de « Santa Cruz Gold Nuggets », en vinyle et en CD sur le label BB Island.