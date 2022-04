Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Patrick Watson

Album : Better in the shade

Selon Patrick Watson,

Better in the Shade « est à propos de vivre dans un monde où l’on ne sait plus ce qui est réel. J’ai passé beaucoup de temps à lire afin d’améliorer mes paroles pour ce disque », raconte-t-il. « J’ai été fortement inspiré par Jesus' Son de Denis Johnson, The Waves de Virginia Woolf et Fever Dream de Samanta Schweblin. Les paroles rassemblent de petites pensées qui traversaient mon esprit. Nous avons multiplié les efforts pour réinventer nos arrangements, en intégrant une plus grande dimension électronique », poursuit-il. « L’ajout de synthés modulaires a permis une approche plus chaleureuse, émouvante et fluide des sonorités électroniques, qui sonnent aussi acoustiques que le reste des instruments. Bref, j’ai refait mes classes au cours des deux dernières années afin d’apporter quelque chose de nouveau. Andrew des Barr Brothers joue de la batterie avec nous sur ce disque. C’était un plaisir de jouer avec un aussi talentueux musicien.

November ultra

Album : Bedroom walls