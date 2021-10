Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Alex Beaupain

Album : Love on the beat

En mars dernier, Alex Beaupain réinterprète en intégralité Love on the Beat avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour une soirée spéciale à la mémoire de Serge Gainsbourg

à l’occasion des 30 ans de sa disparition. Sorti en 1984, Gainsbourg y imprime une liberté totale dans le choix de ses thèmes, les paroles choquent mais l'album ne subit aucune censure.

Mathilda

EP : Amore sacro

Il est des voix – elles sont rares – dont on tombe instantanément amoureux·se. Celle de Mathilda, d’une nonchalance vaguement désabusée, faussement boudeuse, a une profondeur de champ inédite qui nous fait basculer dans un monde frémissant et sensuel dont elle seule possède les secrets. On pense à Lana Del Rey, bien sûr, avec qui elle partage une adoration pour Nancy Sinatra, les actrices 60’s, les films de Lynch et la témérité de ne jamais lutter contre la tristesse et la mélancolie. Avec Mathilda, aussi à l’aise dans les graves frissonnants que dans les aigus aériens, le chant se fait poème, prière, sortilège.