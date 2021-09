Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Yann Tiersen

Album : "Kerber"

"Kerber" marque un nouveau chapitre dans le travail de l'artiste breton, sa musique la plus ouvertement électronique à ce jour. On y découvre un monde électronique fidèle à l'approche nuancée et subtile de Tiersen, magnifiquement texturé, très immersif et soigneusement construit dans lequel pénétrer. C'est à la fois une évolution de ce ses précédentes œuvres, ainsi qu'un nouvel espace à explorer. Sur ce nouvel album, le piano est la source, mais l'électronique est l'environnement dans lequel ils cohabitent.

Christophe Honoré

Film : "Guermantes"

"Guermantes", nouveau film de Christophe Honoré. Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir de rester ensemble.

Christophe Miossec

Tournée : "Boire, écrire, s'enfuir"

Le deuxième confinement avait contrarié ses projets, à savoir une tournée pour fêter les 25 ans de son premier album « Boire », un disque au petit budget, sec, sans batterie, qui a fait bouger les lignes de la chanson et du rock en France. Christophe Miossec reprend la route vendredi pour une relecture scénique avec ses musiciens Mirabelle Gillis avec qui il a composé l’EP « Falaises » en 2020, Seb Hoog, Laurent Saligaud et Guillaume Rossel, des musiciens issus du classique, du jazz, du contemporain. En concert dès le 01/10 à St Jean d’Angely, suivi de St Quentin en Yvelines, Nancy Jazz Pulsations, Crozon, Les Nuits de Champagne à Troyes, Rouen, Soissons, Besançon et La Cigale à Paris le 31/03/22.