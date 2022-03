Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

YANIS

Nouvel EP : SOLO

Après la révélation de son premier album Paint Your Face en 2009 sous le pseudo de Sliimy, puis sa réapparition sous son vrai prénom Yanis avec L’Heure Bleue en 2016, l’artiste dévoile son nouvel EP, Solo, dans la foulée de son coming out trans et non binaire. En anglais, mais aussi pour la première fois en français, Yanis y exprime avec ardeur sa trajectoire en dehors des normes de genre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Fishbach

Nouvel album : Avec les yeux, sortie le 25 février 2022

La chanteuse, DJ, et comédienne Fishbach dévoile son nouvel album Avec les yeux. Créature insaisissable, elle nous entraîne dans la forêt de son nouveau disque composé loin de la ville, dans les Ardennes, sa terre natale, qu’elle a décidé de retrouver après avoir quitté la capitale. C’est une forêt hallucinée, pleine d’une lumière nouvelle. Une forêt où l’on se promène les yeux grands ouverts.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sally

Single : Partout Où Je Vais

EP :

C’est Lord Esperanza qui l’avait repérée sur Instagram en 2018, avant de la signer sur son label Paramour, depuis elle a publié un premier EP « Pyaar » et participé à une session Colors remarquée avec son titre « JFLA ».Sally, c'est une voix lancinante et sexy, un rap hybride et souple.