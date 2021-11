Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Cali

Roman : Voilà les anges

« Je vous aime. Je vais vous enlever, amour, et vous emmener loin d'ici. Là où le cynisme et la tromperie ne dresseront jamais leurs armées cruelles. Là où l'on ne vit que pour l'amour, là où l'on ne meurt que par amour. »

C’est avec cette promesse que le narrateur séduit Sofia, dans ce roman qui se place d’emblée sous le signe de l’amour : amours enfuies, amours maudites, amours naissantes et renaissantes. Au gré des péripéties contées avec émotion et humour par un narrateur qui ressemble comme un double à Cali, on voyage entre Hydra et Montmartre, entre les quatre murs d’une cellule et un manège pour enfants, mais aussi entre enfer et rédemption, et toujours sous le soleil noir de la poésie la plus brûlante. En filigrane, la quête de réponses à ces questions : quel enfant suis-je ? Quel père pourrais-je être ? Roman de passion, Voilà les anges laisse ouverte l’espérance d’une vie meilleure, où les cœurs viennent à s’éprendre, comme pour la première et la dernière fois.

Klo Pelgag

Album : Notre-dame des sept douleurs

Depuis son apparition à l'orée des années 2013, Klô Pelgag s'impose comme une sibylline bouffée d'air frais dans le paysage musical francophone. L'autrice-compositrice-interprète devient l'une des voix les plus probantes et singulières de sa génération. Offrant un univers chargé de musiques audacieuses, portées par une prose méticuleusement imagée, elle séduit et déstabilise en déployant une offrande finement concoctée, qui braque les feux sur un désir instinctif et nécessaire. Un album salvateur qui raconte un cheminement intrinsèque tantôt suffocant, tantôt douloureux mais puissamment émancipateur et affranchissant. Il marque le début de quelque chose d'encore plus grand où la musicienne empoigne les rênes, refuse le carcan-formaté et repousse les limites de la musique dite 'populaire'.