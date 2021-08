Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Jeanne Added © Guillaume Souvant - AFP / Claire Laffut © Virginie Lefour - AFP / Hubert Blanc-Francard © Roberto Frankenberg © AFP

Jeanne Added

Concert hommage à Prince / Jazz à la Villette

Le 1er album acheté par Jeanne Added était une K7, celle de Love Symbol de Prince. La musique de celui qui nous a quitté en 2016 n'a cessé de la poursuivre. En cette année 2021, elle a décidé de lui rendre hommage à travers quelques concerts, du Printemps de Bourges à Jazz à la Villette le 1er septembre.

Hubert Blanc-Francard

Livre: Boom Bass - Une histoire de la french touch

Hubert Blanc-Francard est tombé dans la musique quand il était petit. A l'adolescence, grâce au home studio installé dans sa chambre par son père, il manipule boîtes à rythmes et synthétiseurs. Les années 80 se terminent quand il entre comme DA chez Polydor et participe à l'émergence du rap français, en coproduisant le premier album de MC Solaar. Quelques années plus tard, c'est la découverte, avec Philippe Zdar, de la musique électronique : sous le pseudonyme de BoomBass, il crée, avec son alter ego, le duo Cassius qui devient, à côté des Daft Punk, l'un des fers de lance de la French touch, qui rayonne dans le monde entier. Illustré par mille anecdotes et une playlist retraçant trente ans de musique pop, mettant en scène les artistes les plus mythiques, de Serge Gainsbourg à Pharell Williams, BoomBass est le récit de l'intérieur de cette histoire légendaire qui continue de marquer les générations. Hubert Blanc-Francard est musicien. Il est le cofondateur du groupe Cassius. BoomBass. Une histoire de la French touch est son premier livre.

Claire Laffut

Album: Bleu

1er album de l'artiste plasticienne, mannequin et chanteuse belge. Il y a chez Claire Laffut cette évidence de l’enfance. Une façon d’annoncer la couleur avec un mélange de gravité et d’espièglerie. Ce sera donc le bleu - l’exacte nuance des débutants, en amour et en musique ; la carnation incontestée des ecchymoses sur la peau, le cœur, l’âme ; la teinte parfaite de la mer, celle de ses tableaux grandeur nature qu’elle peint d’un geste délié, sans contraintes et dans lesquels il ne lui déplaît pas de vivre. Un bleu qui la suit depuis longtemps, elle n’y avait pas songé, pas vraiment, mais il s’est imposé sur ce premier album ainsi colorié.