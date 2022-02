Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Kaaris & Kalash criminel

Album : SVR

Kaaris et Kalash criminel, deux rappeurs emblématique de Sevran s'unissent une nouvelle fois pour donner vie à SVR, album gangsta rap nourri d'histoire de règlements de comptes, de drogue, d'argent et d'armes et tous les ingrédients du genre. Musique nerveuse, textes incisifs, une réussite !

Rémy

Album : Renaissance

Rémy vient d'Aubervilliers. Très attaché à sa ville, il la raconte et se raconte à travers la vie dans cette banlieue où pour s'en sortir, il faut jouer des coudes...au moins. Rémy est un des meilleurs technicien du rap, avec son flow millimétré et ses textes ciselé. Renaissance marque également une ouverture musicale à des productions plus actuelles, mélangées ainsi à du rap plus old school.