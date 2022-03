Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Anna Majidson

EP : La Rivière, sorti le 25 février 2022

Bassiste, guitariste, pianiste depuis son plus jeune âge, élevée entre la France et les Etats-Unis dont son père est originaire, Anna Majidson a plusieurs cordes à son arc. Chanteuse, auteure, compositrice, productrice et multi-instrumentiste, Anna parvient à extraire le meilleur de sa double culture pour créer un univers singulier, à mi-chemin entre Fiona Apple et Françoise Hardy. Son nouvel EP, La rivière aborde les questions du renouvellement identitaire et de la difficulté de trouver sa place. Précisément, la notion de rivière lui vient de ses séances de thérapie durant lesquelles elle imaginait la musique comme une rivière de luminosité dans laquelle elle peut puiser énergie, amour et réconfort.

Antoine Assayas

EP : Room of Echoes, sorti le 11 février 2022

C’est à Hanoï, à 10.000 kilomètres de son Paris natal, qu’Antoine Assayas a commencé à imaginer son EP Room of Echoes, ce voyage musical, il y a quatre ans. Enregistrer les sons du dehors, qu'ils soient naturels ou produits par l'homme, est alors vite devenu une obsession. Une manière aussi d'habiter ce nouveau monde. Pour Antoine Assayas, cette electro organique voyageuse émane autant de lui-même que de l'environnement. Le voyage n'en a été que le magnifique révélateur, le catalyseur miraculeux.

Kevin Heartbeats

EP : Debt Level Alright, sorti le 28 février 2022

Kevin Hearbeats dévoile Debt Level Alright, son nouvel EP. Initié à l’électronique après un cursus universitaire scientifique, le jeune musicien et producteur bricole, soude, bidouille et démonte, faisant chanter les circuits et ajoutant une note expérimentale à sa musique texturée. Pointus, tout en s’attachant à rester accessible, fouillés sans être trop perchés, ses titres se plaisent à rester sur le fil, à chercher l’équilibre entre des mélodies empruntant les codes de la pop et des sonorités avant-gardistes.