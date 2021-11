Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Boris Bergman

Concerts le 7 novembre au New Morning à Paris pour le festival Jazz'n'klezmer

Boris Bergman a écrit pour Bashung, Dalida, France Gall, Juliette Gréco, Hubert-Felix Thiéfaine, Patrick Juvet, Nicoletta...Plus de 1000 paroles de chansons à son actif. Il est aussi acteur, réalisateur de court-métrages et écrivain. Une plume incontournable de la musique en France.

La Féline et Bertrand Belin

Carte blanche du 13 au 21 novembre à l'Opéra Underground à Lyon

« Nous sommes venus en coucous peupler un lieu qui n’est pas le nôtre de musiques, de musiciennes et de musiciens que nous chérissons. Ils joueront un peu partout dans ce lieu séculaire, du sous-sol au dernier étage, d’où l’on voit les toits de Lyon. Toute une semaine à l’Opéra dans ses grandes largeurs et profondeurs laissée à notre choix, dans l’ordre et le désordre, pour faire d’une Carte blanche une cartographie vibrante de musiques qui se font, en ce moment, à la porte de l’Opéra ou beaucoup plus loin, connues ou pas, mais toujours chères à nos cœurs. » La Féline et Bertrand Belin.

Dominique A

Livre disque "Pierre et le loup"

Attention, le loup est là, tapi dans les bois… Pierre vit avec son grand-père qui lui a défendu de s’aventurer dans la forêt voisine. Mais espiègle, il s’enfuit discrètement accompagné d’un canard, d’un oiseau et du chat de la maison alors que le loup est là, tapi dans l’obscurité des bois…Ainsi commence le conte de Prokofiev dans lequel chaque personnage est joué par un instrument. Pierre s’exprime à travers les cordes fines et aériennes, l’oiseau par la flûte traversière avec son souffle fluet, le chat a la voix feutrée de la clarinette et le grand-père de Pierre celle du basson, bougonnant et profond. Orfèvre en émotions, c’est le chanteur Dominique A qui nous racontera cette histoire universellement connue, avec sa voix chaleureuse au grain particulier et au timbre authentique… La promesse d’un moment rare, une soirée poétique où petits et grands pourront redécouvrir les instruments de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Un livre disque illustré par Lili La Baleine. Et en concert à Nantes le 07/11, à la Barre de Monts le 13/11, à Angers le 14/11, à St Nazaire le 27/11 et à Laval le 28/11