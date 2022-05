Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Ornette

Album : Aïshiteru

Si on lui avait dit qu’un jour elle sortirait un album en tant que chanteuse, Ornette n’y aurait pas cru. Pianiste brillante, elle était celle qui, jusqu’ici, composait, arrangeait ou accompagnait les autres. Très active dans le milieu du jazz et de la musique improvisée, elle sort 3 albums instrumentaux, compose des musiques de films, accompagne Alain Bashung, Arthur H, Micky Green, Brigitte ou Peter Von Poehl avant de sortir en 2011 Crazy, son premier album. Cet enfant de la balle fille de comédiens qui était en tournée dès ses 10 ans défend rapidement ses titres sur scène, en solo ou en groupe, dans les clubs ou les festivals. Elle sort tous les ans des nouveaux titres et remixes qu’elle produit dans son studio et collabore avec de nombreux artistes de la musique électronique (Joris Delacroix, MakeThe Girl Dance, Greg Kozo, Fink, Fabrizio Rat, The Toxic Avenger).En 2021, après avoir sorti Nos Contours en featuring sur l’album de l’artiste français Arandel et une relecture personnelle de La Complainte des Filles de Joie sur le label d’Emile Omar, ancien programmateur de Radio Nova, elle sort Aishiteru, son deuxième album co-produit avec Renaud Letang

Mikhael Hers

Film : Les passagers de la nuit

4ème long-métrage signé Mikhael Hers, Les passagers de la nuit retrace la vie d'une mère de famille et divorcée, dont le destin va l'amener à travailler comme assistante de Vanda Dorval, animatrice d'une émission sur France inter "Les passagers de la nuit".

Les Nouveautés Nouvelles avec Mat Vezio, Leoni Leoni et Nina

Mat Vezio

Dernière découverte québécoise en date, c’est Mat Vezio, auteur-compositeur, multi instrumentiste qui a collaboré dans différentes formations avant de prendre les risques en solo.

Les risques d’une musique de haute voltige, ample et nuancée, avec une couleur folk mais qui peut virer à l’orage électrique,

Les risques d’une écriture personnelle, Mat Vezio est un petit-fils d’immigrés italiens et dans son nouvel album « Couleur Ciel Echymose » qui sortira le 20/05 sur le label Simone Records.

Rien que ce titre se savoure…

Mat Vezio écrit par ailleurs des nouvelles et prépare un roman

Il s’intéresse à la symbolique des migrations, en prenant celle des oiseaux comme une métaphore de celle des peuples,

Car, quand les liens avec nos origines sont perdus, que reste-t-il de nous ?

Leoni Leoni

Zoom sur la scène suisse, celle défendue par le label genevois Bongo Joe.

On leur doit les albums d’Hyperculte, de L’Eclair, de Derya Yildirim, que des disques qui rendent la vie plus intéressante !

Dernière proposition de Bongo Joe, c’est une musicienne de Berne, Leoni Leoni qui jusque-là publiait sa musique sur des cassettes

Leoni Leoni en a déjà publié quatre depuis 2019

Elle travaille un son électro envoûtant avec le charme du low fi, ascendant aquatique

Elle sait se faire obéir d’un synthé Yamaha DX7 et d’une boite à rythmes qui grésille parfois

Leoni Leoni nous renvoie dans un espace-temps qu’elle n’a pas connu, on pourrait le situer entre la fin des années 70 à Berlin

Et le début des années 80 à NY

Une musique faite pour nous emmener dans des endroits souterrains pour des nuits qui ne s’arrêtent jamais. L'album sortira le 03 juin.

Nina

Une jeune musicienne qui ne veut rien dire d’elle dans sa bio

On sait juste qu’elle a 25 ans, qu’elle a grandi en Normandie, qu’elle a pratiqué la musique en duo

Et qu’elle a visiblement partagé les obsessions néo sixties de La Femme et le romantisme d’une Clara Luciani.

Mais, arrêtons là les comparaisons et saluons l'arrivée de cette nouvelle venue dans le club de la pop introspective.

Avec des textures synthétiques, une écriture hypersensible, une voix claire qui claque la porte et qui s’affirme en chantant « Adieu ». Un premier EP "Adieu" sortira le 10 juin.