Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Arnaud et Jean-Marie Larrieu sont de retour sur nos écrans avec TRALALA, une comédie musicale portée brillamment par Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Maïwenn. Au cinéma le 6 octobre. Présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2021, Tralala marque les retrouvailles entre les frères Larrieu et leur acteur fétiche, Mathieu Amalric, absent de leur dernière réalisation, 21 nuits avec Pattie. Et pour l’occasion, le duo s’est essayé à un nouveau genre : la comédie musicale. Quoi de mieux pour raconter l’histoire d’un chanteur des rues de Paris qui, suite à une apparition, quitte la capitale pour Lourdes dans l’espoir de retrouver celle dont il est tombé amoureux ! Là, il trouvera surtout une sexagénaire qui croit reconnaître en lui son fils disparu vingt ans plus tôt aux États-Unis. Tralala va alors se glisser dans la peau de cet homme et se découvrir une nouvelle famille. Le tout au son de musiques composées, entre autres, par Philippe Katerine, Etienne Daho, Dominique A et Jeanne Cherhal !