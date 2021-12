Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Rouquine

EP : Mortel

"Comme disait Vian propos de son roman « L’Automne à Pékin », ça ne se passe ni à Pékin, ni en automne… », lance Seb le chanteur de Rouquine. «On aimait la couleur et la sonorité du nom" Rouquine est le 1er vainqueur du programme musical de Nagui, The Artist. «Musicalement on ne savait pas où on allait et c’est comme ça qu’on a créé Cyborg. C’est le premier de la liste. D’autres morceaux vont suivre. C’est toute une galerie de personnages qui viennent de ce qu’on a vu, entendu et vécu. Comme des bandes originales de films dont on se fait les images. » «Avec le groupe précédent, on était clairement dans une critique sociétale frontale. Le fond reste le même mais on a voulu être plus dans l’intime. »

Nikola

EP : Une saison en enfance

Dans sa poésie, Nikola met en lumière à la fois la beauté et la violence du quotidien. Il chante, parle et crie sur ses compositions où se mélangent habilement sons acoustiques et production synthétique, reflet des contrastes qui l’animent. Plus jeune, c’est en cherchant à trouver sa place dans un monde dont il se sent à part qu’il s’est forgé un style cru, qui prend aux tripes. Aujourd’hui, à 20 ans mais comme un gosse, c’est le même besoin qui l’anime. C’est sincère, parfois dur, mais ça fait du bien.

Théophile

EP : Abscisse

Cet Angevin de 28 ans aux longs cheveux blonds et à la carrure imposante a la sensibilité de ceux que tout émeut. THEOPHILE est lʼenfant du coin. De tous les coins dont on sʼintéresse peu. Loin du brouhaha branché où lʼimagerie prime souvent sur les chansons. THEOPHILE a peaufiné une musique qui lui est sienne, une Chanson française où le texte bien ancré dans sa réalité se confronte à une rythmique qui est celle des jeunes du monde connecté : Digitale, inspirée, décloisonnée : Vivante. Certains lui trouveront des références littéraires tant la plume est travaillée. Les affi liations seraient simples. THEOPHILE avoue penaud quʼil ne lit pas, quʼil nʼa jamais vraiment lu. Poésie quand tu nous tiens... Alors que les considérations sociales et écologiques font partie de ses réfl exions quotidiennes et de ses engagements. Cʼest autour dʼautres axes que sʼarticulent les chansons de ce 2ème EP : Lʼamitié, la fi délité, la résilience, et le pardon trouvent leur écho dans les 7 chansons dʼABSCISSE EP. Des valeurs quʼon retrouve dès la pochette du disque (par AmelieVildaer, une talentueuse photographe du coin ) jusquʼaux clips très cinématographiques et magistralement réalisés par ses amis dʼenfance Sebet Hugo. Des histoires dʼamitié, dʼamour et de fi délité on vous a dit. Autodidacte et disons-le : surdoué. THEOPHILEa écrit, composé, enregistré et mixé cet EP tout seul avec les coups de main dʼamis ( encore eux ) comme NinoVella et Cey. Quand THEOPHILE nʼest pas sur scène, il est derrière. De ceux qui poussent les caisses et montent les scènes. Il aura fait ses classes auprès de ceux quʼon ne voit pas, à lʼombre des projecteurs, mais qui sont essentiels à la vie culturelle. Ça et dʼautres choses certainement lui donnent ce petit supplément dʼâme de ceux qui observent, analysent et connaissent ce que lʼœil ne voit pas forcément