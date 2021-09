Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

H-Burns

Album : Burns on the wire

Il y a 5 ou 6 ans, en vacances dans un Montréal enneigé, H-Burns s’est livré à un pèlerinage quotidien. Oui, chaque jour, il s’est rendu dans le Plateau Mont-Royal, le quartier général du chanteur canadien, s’est baladé devant la maison de celui-ci, visitant aussi le parc du Portugal là où, il y a près d’un demi-siècle, un guitariste flamenco a appris à Cohen ses premiers accords.« Je passais devant sa maison qui avait toujours les volets fermés. Et puis, le dernier jour de mon séjour, les volets se sont ouverts et la maison était allumée. Comme un symbole». Quelques mois plus tard, Leonard Cohen s’est éteint, laissant orphelins toutes celles et tous ceux qui ont vu la lumière dans ses chansons et un mode d’emploi poétique afin de mieux appréhender le quotidien, la vie, l’amour. Pour H-BURNS, perdre un membre éminent de son panthéon personnel–où figurent également Bob Dylan et Bruce Springsteen–a été un choc. C’est peut-être à ce moment qu’a germé l’idée de lui rendre, un jour, un hommage appuyé.

Hollysiz

Ep : Thank you all i'm fine

Cet EP est une photographie de ce qu’elle est aujourd’hui.« Je parle à la petite fille que j’étais,l’adolescente que j’étais, la fille de 20 ans que j’étais », celle qui cicatrise de toutes lesexpériences qu’elle a vécues.« J’ai en tête l’image de cet art japonais, le kitsungi, qui consisteà réparer les objets cassés avec de l’or pour les transformer en œuvre d’art, pense-t-elle. Dansla vie, c’est pareil, on prend des coups, et mon métier, c’est d’en faire quelque chose de positifpour que les gens puissent danser dessus et se transcender »

Spill tab

Ep à venir fin octobre

Auteure, compositeur, chanteuse, multi-instrumentaliste, productrice, tatoueuse à mi-temps, amie des animaux à plein temps et passionnée de lait d’amande, spill tab (AKA Claire Chicha) pioche dans les sentiments, les sonorités, les tonalités, les textures et les assemble dansunpatchworkPoplo-fichantéenanglaisetparfoisaussienfrançais.Avec plus de 10 millions de streams en indépendant et la validation de médias comme Billboard, Paper, Line of Best Fit, Clash, etc, la chanteuse franco-coréenne née à Bangkok et basée à Los Angeles possède le talent pour esquisser des tubes qui secouent, autant qu’ils apaisent.