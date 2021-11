Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Émission spéciale : 25 ans du label Tôt ou tard

A l’occasion de leur 25ans Tôt ou Tard sort un double album composé de 28 titres dans lequel les artistes du prestigieux label se retrouvent pour chanter le répertoire des uns et des autres. Seuls, en duo ou même tous ensemble ils fêtent le quart de siècle de leur grande famille sous les hautes couleurs d’une chanson française du renouveau et de quelques cousins et cousines d’autres pays qui partagent les mêmes valeurs. C’est une parade mais c’est aussi une charade : Albin de la Simone reprend Mathieu Boogaerts, qui reprend Franck Monnet quand Albin est revisité par Cats on trees, eux-mêmes repris par Shaka Ponk.

Une émission spéciale anniversaire donc pendant laquelle nous serons en compagnie de Clou, Vincent Delerm, Matthieu Boggaerts, Albin de la Simone, Emma Peters, et Vincent Frerebeau fondateur du label.

Au programme, trois live avec Clou, Vincent Delerm, Albin et Mathieu Boogaerts.