Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Odezenne

Album : 1200m en tout

En recherche permanente d’instruments et de nouvelles sonorités, Mattia contribue largement à l’évolution artistique du groupe. Ieur collection de synthétiseurs et de boîtes à rythme analogiques participent également à fabriquer la “patte” de leur musique, comme une signature qui s’affine au fil de leur discographie. Alix et Jacques écrivent toujours simultanément, un même document en ligne leur permet d’interagir en direct sur les textes. Cette technique participe à fusionner leurs styles, en temps réel et sans filtre. En mélangeant leurs pensées et leurs expériences personnelles, la couleur obtenue est une substance originale et singulière qui accentue la portée poétique des chansons. Le groupe poursuit la collaboration avec Bertrand Fresel, commencée avec Dolziger Str. 2 en 2014 (Philippe Katerine, Feu ! Chatterton...) pour le mixage des titres, Antoine Chabert (Daft Punk...) pour le mastering et Edouard Nardon (Billie Eilish) pour la direction artistique du visuelle.

https://www.youtube.com/watch?v=mihk\_z7ykgw

Ez3kiel et Caryl Ferey

Album : La mémoire du feu

Un album fleuve et littéraire, s’écoutant d'un bout à l'autre, dessiné autour des mots de notre ami-écrivain, Caryl Ferey, où l’on y raconte l’histoire de Diane et Duane, les presque jumeaux, dont l’amour brûle et se consume au fil d’une saison en enfer. Un disque singulier - à l’époque des playlists et des singles isolés - qui prend le temps et joue avec les formes. Onze titres oscillant entre textes parlés orchestrés et morceaux instrumentaux qui nous ont permis d’imaginer une musique hybride, mélange de folk, d'électronica et de rock organique - de la post-chanson Française ? Bref, une nouvelle branche à l’arbre des genres que peut représenter la discographie d’EZ3kiel. Que nous sommes heureux d’enfin vous faire partager.Bonne écoute à tou.te.s. EZ3kiel