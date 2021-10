Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Pauline Croze

Album : Après les heures grises

"J'avais besoin de risque, de bousculer le fond autant que la forme, d'être éprouvée. Pauline Croze affiche le calme et le soulagement propres aux artistes qui ont suivi leur intuition et leur audace. Dans un style moderne et animé, elle triomphe de cette nouvelle spontanéité pour s'attaquer avec distance et ironie aux tremblements du monde contemporain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Benjamin Cotto

EP : Bleu

Benjamin Cotto (moitié de Lilly Wood and the Prick) n'ignore pas que c'est le chemin qui compte, que les chimères et le désir n'abdiquent jamais. Cette capacité à écrire des chansons à la fois ambitieuses et simples, lumineuses et crépusculaires, comme dans les années 70, est assez saisissante. Comme si Benjamin avait retrouvé la sauvagerie et la pureté de l'enfance, quad les limites à l'imaginaire n'existent pas encore.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ian Caulfield

EP : La boule au ventre

Comme tout droit sorti d’un film de Larry Clark ou de Gus Van Sant, Ian Caulfield renverse l’idée d’insouciance regrettée, comme un môme défendrait sa cause. Sa parole, dans ses propres courts métrages, et au sein de sa musique, réattribue au bas-âge le mérite de se poser des questions brutes auxquelles on s’attend trouver les réponses en grandissant.