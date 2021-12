Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Ibarahim Maalouf

Album : First noel

FIRST NOEL est un album où je réinterprète 25 des plus grands classique sde Noël en plus de 3 titres inédits que j’ai composés. Il célèbre à la fois le tout premier Noël de mon fils et le tout dernier de ma grand-mère Odette l’année passée. Les souvenirs que je garde de Noël sont pleins de moments merveilleux et j’ai tenu à enregistrer l’album en restant fidèle à la magie de ces instants. Je me suis entouré de trois fidèles amis: François Delporte (guitare), Frank Woeste (piano) et Sofi Jeannin (cheffe de chœur).Ensemble nous avons enregistré dans 2lieux magiques: les studios Babel de mon ami Armand Amar où j’ai eu la chance de travailler lors de mes premiers albums et à l’église Saint-Julien-Le-Pauvre avec 8chanteuses aux voix angéliques et sublimes. Cette église représente beaucoup pour moi et ma famille. Tout d’abord cette dernière est la plus vieille église de Paris et elle se situe à quelques mètres seulement de la Cathédrale Notre-Dame. Mon père y a été sacristain dans les années 60 et c’est en son sein qu’il a élaboré et construit son chemin de trompettiste. C’est dans cette église que nous avons célébré les obsèques de ma tante Hind et de ma grand-mère Odette que j’adorais. Enfin, je m’y suis fiancé et marié...Que de symboles. Après avoir enregistré de nombreux albums, j’ai senti que le moment était venu pour moi de proposer ma propre version des grands classiques de Noël. J’ai souhaité leur donner une dimension moins enfantine, plus musicale et spirituelle tout en préservant leur subtile fragilité. FIRST NOEL est un album qui conviendra à tous les âges. Je l’ai réalisé pour mon fils Nael dont ce Noël 2021 sera le premier, ainsi que pour ma grand-mère Odette qui nous a quitté cette année à l’âge de 99 ans et avec qui nous avions partagé le dernier de ses 99 Noëls.

Aufgang

Album : Broad ways

Avec son 3ème album, le duo franco-libanais poursuit son alchimie gagnante en puisant dans les traumas psychiques et collectifs de l’Histoire récente, au point de rencontre entre cultures Européenne et Moyen-Orientale.

“Broad Ways” pourrait se traduire par “de plusieurs façons” en ce sens qu’il y a plusieurs manières de voir le monde, de le comprendre, que tout n’est pas binaire et que bien au contraire la vie, notre vie, est façonnée par les paradigmes de chacun...

Un savant mélange de techno bruitiste, envolées lyriques et mélodies dans la tradition arabe pour imaginer un avenir résolvant les contradictions du monde dans un magma bouillant et si complexe que ne renierait pas Edgar Morin. Suivant cette marque de fabrique unique, cet art de télescoper les influences héritées de cultures composites, le long de l’axe New-york, Paris, Liban et maintenant Sydney... jusqu’où iront-ils ?

Rami KHALIFÉ, compositeur et pianiste, transcende l’héritage classique de ses années d’études au plus haut niveau à la Juilliard School de NYC et les racines orientales d’une famille virtuose, son père Marcel KHALIFÉ étant une figure artistique majeure du monde arabe.



Aymeric WESTRICH, batteur et producteur, diplomé de The Collective School of Music de NYC ainsi que d’un prix de percussion classique au CNR de Boulogne, insuffle sa connaissance des cultures urbaines et électroniques, développée aux côté de Kery James, Cassius, Phoenix ou plus récemment Lomepal.