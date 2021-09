Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Sage

Clara Luciani, Eddy De Pretto, Woodkid, Alex Beaupain, Gaëtan Roussel, Lomepal...nombre d'artistes ont collaboré avec Sage arrangeur, producteur, compositeur ou sous une autre de ses nombreuses casquettes. L'ex-Revolver et auteur de deux album folks précieux raconte sa vision de la musique et ses rencontres.

Emma Peters

Ep : Le temps qui passe

Le premier EP d’Emma Peters — Le temps passe — sort le 24 septembre sur le label Local. Repérée grâce au succès de sa chaine YouTube, Emma est déjà écoutée dans le monde entier—le remix de sa cover de "Clandestina" a dépassé les 50millions de streams sur Spotify. Désormais elle compose ses propres morceaux avec la même fraicheur spontanée. Ce premier EP quatre titres fait suite au single "Fous" sorti en avril dernier. Emma y chante ce qu’elle vit, raconte ses envies, sans filtre et sans fard. D’un titre à l’autre, elle nous emporte: on éclate de rire, puis on sèche nos larmes, retrouve un souffle perdu, une jeunesse enfouie, une envie de danser ou d’aimer. Transportés par son vécu et ses rythmes. Ils sont nombreux et éclectiques. Bossa, hiphop, soul—peu importe: c’est la voix qui domine

Kiara Jones

Single : All the lights

Née en 1992 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, d’un père bassiste et d’une mère écrivain, Kiara Jones a passé toute son enfance et une partie de son adolescence à Ville d’Avray. Autodidacte, elle a appris à jouer très tôt du ukulélé, de la guitare acoustique, guitare électrique, du piano et des percussions. S''il fallait mettre la musique de Kiara Jones dans une case, il s'agirait du néo-soul ou de l'indie pop. Mais être rangée dans une case n'est pas vraiment dans le style de la chanteuse Elle est passé par les tremplins musicaux, puis la scène de l'émission The Voice France, jusqu'à monter sur les planches parisiennes.

Selah Sue : "Hurray"

Accompagnée du rappeur canadien TOBi, Selah Sue signe un titre qui tourne en dérision ceux qui sans cesse en manque d’attention et de gratification sur les réseaux sociaux. Avec sa voix emplie de soul, Selah Sue nous livre un titre introspectif dans lequel elle pose un regard critique sur le monde, tout en mêlant influences jazz de la scène londonienne et influences rap de la scène urbaine des 90’s. Depuis la sortie de son premier album en 2011, Selah Sue a vendu plus d'un million d'albums dans le monde portés notamment par les succès de "Raggamuffin" (2011) et "Alone" (2015). Le clip de "Hurray" est à voir ici.