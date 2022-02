Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Terrenoire

Album : Les forces contraires / L'ombre et la lumière

Comme une suite, le deuxième acte d’une aventure humaine et musicale initiée en septembre 2020 avec la sortie du premier album de Terrenoire, "Les Forces Contraires". Le concept de ce volume deux, sous-titré "La mort et la lumière" est aux antipodes des habituelles versions “deluxe” ou “augmentées” qui n’offrent à l’album initial qu’une poignée d’inédits. Rien de tout cela chez Raphaël et Théo Herrerias. En avril 2021, alors que les tensions sanitaires prennent le pas sur le rayonnement culturel, les deux frères commencent à imaginer des chansons plus lumineuses et dansantes en miroir aux "Forces Contraires". Une œuvre baignée par d’étranges courants clair-obscur profondément marquée par la disparition des suites d’un cancer du père de Raphaël et Théo en 2018. Bouleversantes histoires d’amour et de mort, à la charge émotionnelle poignante, à l’image de “Ça va aller” et “Jusqu’à mon dernier souffle”, deux titres devenus, sans le vouloir, hymnes des confinements successifs. Le duo a remporté vendredi dernier la Victoire de la Révélation Masculine.

Sofiane Pamart

Album : Letter

Virtuose du piano, Sofiane Pamart est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Ses mélodies, poétiques et envoûtantes font découvrir des paysages sonores d’une beauté rare. Le « piano king » a dédié son nouvel album LETTER, sorti le 11 février 2022, à son public. Comme une lettre d’amour et de remerciement, cet opus confirme son talent après le succès de son premier album PLANET GOLD.

Remarqué au Conservatoire National de Lille – dont il est sorti avec une médaille d’or – Sofiane Pamart se différencie par sa fougue et son tempérament fort, parfois rebelle. Sofiane Pamart était voué à la composition de ses propres œuvres plutôt qu’à l’interprétation du répertoire classique. Sa virtuosité lui a permis de nombreuses collaborations avec le rap français notamment (Scylla, Kery James, Gaël Faye…). Habitué des grandes scènes, il touche un public très large et ses apparitions régulières aux côtés de maisons et marques prestigieuses le positionnent dans une élégance où mode haut de gamme et codes de la rue se mêlent. Musicien unique, pianiste haute couture à la mentalité de rappeur, Sofiane Pamart signe régulièrement des musiques de publicités. Il fait partie du top 10 des artistes Musique Classique les plus streamés au monde en 2020.

Marc Collin

Film : Why Versailles ?

Air, Phoenix, Superdiscount, Nouvelle Vague, Alex Gopher... Qu’est-ce qui a fait de Versailles un épicentre de la scène musicale française ? Réponses dans un film inclassable, entre fiction et documentaire, signé Marc Collin.

Oui, pourquoi Versailles ? Pourquoi cette ville, symbole d’une France conservatrice, avec son château et ses larges avenues, est-elle devenue un vivier de la scène musicale au rayonnement planétaire ? Peut-être que la réponse se trouve dans la cour du Lycée Jules Ferry, où côtoient entre autres Étienne de Crécy, Arnaud Rebotini, les futurs Air et un certain Marc Collin ? Ou dans la cave de la fratrie Gondry ? Ou peut-être qu’il faut remonter plus loin, jusqu’à la cold wave et au punk ? C’est ce que cherche à comprendre une journaliste américaine auprès d’un guitariste français – interprété par Yarol Poupaud en personne – pivot de la scène exilé à Seattle.

Marc Collin a été un acteur central de cette scène bouillonnante, avant de fonder Nouvelle Vague et de croiser à nouveau ses camarades de classe sur les plus grandes scènes de la planète. Après Le Choc du Futur, fiction où Alma Jodorowski incarnait une pionnière des musiques électroniques, il continue d’emprunter des chemins de traverse pour raconter la musique à sa manière. S’inspirant d’un personnage réel, il livre ici un film hybride, articulant scènes de fiction et richesse documentaire, sur une bande son imparable. De la cold wave des maîtres aux Négresses Vertes (oui, les Négresses Vertes !) ou aux Bérurier Noir en concert...

Loin de se contenter du dancefloor de la french touch, c’est tout un arbre généalogique musical qui prend vie sous nos yeux – à travers des archives souvent inédites, qui sentent bon les premiers concerts, les fêtes d’appartement et les studios de répétition enfumés. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Versailles, sans jamais oser le demander ! Le film est projeté en ouverture du festival FAME à la Gaité Lyrique à Paris du 16 au 20/02.