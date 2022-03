Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Melissa Laveaux

Album : Mama Forgot Her Name Was Miracle

A 35 ans, Mélissa Laveaux explore aujourd’hui la dimension thérapeutique et spirituelle de la musique en revisitant une forme ancestrale : la berceuse. Car si les rituels et les modèles dont on hérite sont parfois défaillants, dépassés voire rétrogrades, libre à nous d’innover ! Avec Mama Forgot Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux ré-ensauvage donc la berceuse en convoquant de puissantes voix d’outre-temps pour créer une toute nouvelle mythologie. Alternative. Moderne. Subversive. Car changer les légendes, c’est changer le présent. En archiviste des luttes féministes et sociales, en passeuse, Mélissa Laveaux fait donc appel à une communauté d’héroïnes que l’Histoire a oubliées ou volontairement mises à la marge. Autant d’archétypes dont le talent, le culot, l’engagement, la résilience et la grande liberté constituent pour la musicienne une source d’inspiration inépuisable. Ainsi d’un titre à l'autre croise-t-on Harriet Tubman, Jackie Shane, Audre Lorde, Helen Stephens, la déesse Lilith, La Papesse Jeanne, Ching Shih, Alice Walker, James Baldwin, Faith Ringgold, Ana Mendieta ou encore Alexis Pauline Gumbs…

Emmanuelle Parrenin

Album : Targala, la maison qui n'en est pas une

Emmanuelle Parrenin clôt sa trilogie des Maisons, commencée en 1977 avec Maison Rose, et poursuivie en 2011 avec Maison Cube. Entre folk et exploration des musiques traditionnelles et électronique, Targala, la maison qui n'en est pas une est un disque audacien et hors du temps pour lequel Emmanuelle Parrenin s'est entourée d'Etienne Jaumet et Cosmic Neman du groupe Zombie Zombie, Gaspar Claus, Eat Gas, Paulie Jan, Peter Combard, Léo Margue, Quentin Rollet, et Philippe Foch.

Yael Naïm

Concert : Qui Va Piano Va Sano

En mars 2020, Yael Naïm avait publié « Night Songs » un disque magnifique, nocturne, enregistré seule pour la première fois, suivi par une version augmentée avec « Night Songs Unreleased ». Elle sera en concert le 16/03 à l'Eglise Ste Eustache pour la première fois depuis 5 ans, dans le cadre du festival « Qui Va Piano, Va Sano ».