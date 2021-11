Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Aurus

Album : Chimera

Après la polyphonie transgressive des 3somesisters, AURUS aka Bastien Picot distille le Maloya de ses racines dans un écrin pop orchestral et percussif, rappelant Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid. Après des performances remarquées au MaMa, au SAKIFO, aux Bars en Trans ou encore aux Francofolies de la Réunion, AURUS devient artiste Révélation du Chantier des Francofolies pour l’année 2021 et Coup de cœur de la Confédération des Francofolies. Son premier album Chimera, est une chimère, un album hybride. Conçu entre Paris et la Réunion, cet opus est un parcours intuitif et tribal dans lequel ce qui semble inconciliable se rencontre et fusionne: la mélancolie atmosphérique et les rythmiques tribales voire parfois militaires, les ballades lunaires et la lumière tonique des morceaux invitant à la transe, tout cela énoncé en anglais et en créole réunionnais.

Gabi Hartmann

Ep : Gabi Hartmann

Les voyages forment peut-être la jeunesse ; celle de Gabi Hartmann, sûrement. Chanteuse, auteur, compositrice et guitariste, elle grandit à Paris où elle se passionne pour le jazz et les musiques du monde dès son plus jeune âge, et à 20 ans, elle s’envole pour le Brésil pour ses études de Sciences Po. Plongée dans la samba et la bossa nova de Rio… A l’occasion de l’enregistrement d’un album collectif à New York en 2018, elle fait la rencontre du producteur et auteur-compositeur américain Jesse Harris, célèbre pour ses collaborations avec Mélody Gardot, Norah Jones ou Madeleine Peyroux. Ils commencent à écrire des chansons ensembles et Jesse devient le producteur de son premier projet solo. Après quelque temps passé à se produire dans les clubs et les bars de New York, Gabi decide de sortir son 1er single ‘Always seem to get things wrong’, chanté en deux langues, en mai 2019.

Grégoire Hetzel