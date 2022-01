Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Kid Loco

Album : I was born in the 60's

Kid Loco s’est imposé comme une référence du paysage français des musiques électroniques. Activiste de l’underground français, il débute dans la musique en cofondant le label Bondage Records en 1982 qui introduira à la scène alternative française des groupes comme Bérurier Noir, Ludwig Von 88 ou encore Washington Dead Cats et compose une musique expérimentale aux croisées du rock et de l’electro. Après plusieurs album plébiscités (A Grand Love Story, Kill Your Darlings, …), des compilations et remixes ou encore la bande originale de The Graffiti Artist, Kid Loco revient en 2022 avec Born in the 60’s, un album de remixes sur ses influences.

Lior Shoov

Concerts au 104 à Paris les 19 et 20 janvier

Lior Shoov Ukulélé, Hang, tubes en plastiques, harmonica, mignonnettes d’alcool, jouets, genoux percussifs, tambourins, … sont utilisés dans une performance mélangeant “musique du son monde”, jeu corporel et expression de l’instant. Sans aucune difficulté pour passer d’un style à l’autre mais traversée par une exigence intacte et personnelle, Lior Shoov entremêle ses influences pour mieux donner à voir un geste singulier. Autodidacte dans le spectacle vivant et dans la musique, elle explore les limites entre la scène et l’espace public. Son expérience de la composition instantanée et du nomadisme façonne son style et sa personnalité hors du commun.

Cette jeune femme israélienne parcourt depuis 5 ans les 4 coins du monde avec une tortue sur son dos et, dans ses bagages, d’étranges instruments. Au gré des festivals de rue, des jardins publics et des salles de concert, elle dévoile ses compositions aux passants, aux pigeons, aux grand-mères. Ses prestations sont marquées par l’humour, la danse et le chant, et par la multitude d’objets musicaux qui s’enchaînent et s’entrechoquent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

--