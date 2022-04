Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Youssoupha

Album : Neptune terminus origines

1 ans après le succès de NEPTUNE TERMINUS, Youssoupha revient avec une réédition double volet de son projet NEPTUNE TERMINUS : ORIGINES. Cet opus additionnel de 11 titres n’est rien d’autre que le prequel de l’album original retraçant sa mission précédant NEPTUNE TERMINUS. Celle-ci représentant l’allégorie de son point de départ, de son propos et de son contexte artistique.

C’est à travers le titre « ASTRONAUTE » que nous avons plongé dans l’univers de NEPTUNE TERMINUS, Youssoupha se baladant alors en scaphandre dans les rues d’Abidjan. La réédition NEPTUNE TERMINUS : ORIGINES est porté par le titre « AMAPIANO ». Ce titre part d’une aventure, d’une tentative démarrant avec « Polaroid expérience » et « BAGARRER » : Celle de démocratiser les rythmes et sonorités Africaines en Europe. Et pour cause, ce titre initie le genre Amapiano en France. L'Amapiano est un style de musique house apparu en Afrique du Sud en 2012. L'Amapiano est un hybride de deep house, de jazz et de musique lounge caractérisé par des synthés, des nappes aérées, de larges lignes de basse percussives, de claviers inspirés du gospel et de percussions traditionnelles.

--

Jade

Mixtape : Météo

Avec la sortie de son tout premier single en 2020, Jäde , posait les bases : un RnB digital qui oscille avec aisance entre trap et future pop. Porté par une voix chaude et singulière, « Longtemps » est à la fois synthétique et ultra-sensuel. Avec légèreté et humour, la jeune Lyonnaise fantasme des histoires d’amour modernes derrière son écran. Ni fleur bleue ni fille facile, Jäde mêle l’innocence et la séduction, l’intime et la frime, Françoise Hardy et PNL.

Un premier EP “Première fois” en mai 2020 et

d’une « Première fois » à la « Romance », il n’y a qu’un pas. En février 2021, Jäde sort un deuxième EP “Romance“ prêt à défier les températures de l’hiver. Aux côtés des rappeurs Bakari, Squidji et du marseillais JMK$, Jäde continue d’évoquer ses doutes et ses désillusions mais impose aussi ses propres règles, assumant pleinement un romantisme contemporain et décomplexé.

Posé sur des prods trap, indie ou afro signées par les valeurs montantes du moment - Selman, Skuna, Some-1ne, et Kofi Bae - le chant de Jäde impressionne. Planant, presque chimérique, son R&B élégant et digital se chuchote sur des mélodies entêtantes accompagnées de lyrics incisives. Et confirme une voix singulière sur la scène urbaine.

Elle publie aujourd'hui une nouvelle mixtape "Météo" et sera en concert à Rennes le 29/04, à Tours le 06/05, à Marseille le 22/05, au Festival Art Rock à St Brieuc le 03/06.

Adé

Single : Tout Savoir

Après 7 ans au sein du groupe Thérapie Taxi, deux albums, un EP et des concerts épiques, Adé prend le large en solo. À tout juste 26 ans, elle nous présente "Tout savoir" le premier single extrait de son album à paraître en septembre. Sur des influences clairement americana, ce conte musical terriblement addictif a la pop chevillée au corps.