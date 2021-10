Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Sandra Nkake & Ji Dru

Album : Tribe from the ashes

Imaginé dans l’urgence et la stupeur du premier confinement par Sandra Nkaké, Jî Drû et Marion Rampal, "TRIBE FROM THE ASHES" brasse le jazz, les musiques spirituelles et la soul music et convoque la poésie et la force du collectif, si nécessaires en des temps de troubles. L’album, qui se déploie en live sous différentes formes et avec des invités, est non seulement un hymne à la liberté, à l’union et à la création commune mais aussi une proposition musicale inédite en France.

Patrick Puzenat & Thierry Dechilly

Documentaire : Tonton Manu

Commencé à l'aube de ses quatre-vingts ans, ce portrait du musicien Manu Dibango, infatigable défenseur du mélange des cultures, nous entraîne sur trois continents, rythmé par une diversité d’échanges et les convictions de personnalités, parsemé de plages de grâce musicale où le Grand Manu fait jaillir de son saxo des instants d'émotion pure.

Etienne De Crécy

Réédition : Motorbass Superdiscount La Funk Mob

25 ans après sa sortie, Ed Banger réédite 'Pansoul', le disque culte de Motorbass (Étienne de Crécy & Philippe Zdar). L'occasion de redécouvrir ce chef d'oeuvre de la musique électronique des années 90 entièrement remasterisé, en vinyle et pour la toute première fois en digital.

Le premier volume de Superdiscount est également réédité ainsi que le premier album de La Funk Mob.