Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Julien Clerc

Album : Les jours heureux

Un jour dans un taxi à Londres, un jour comme les autres, on roulait au pas, je me suis mis à fredonner Boum en regardant tomber la pluie. C’est beau la pluie sur Londres. Et puis j’ai pensé à Vienne et à Barbara. Et puis comme à Ostende qui résonnait dans l’Olympia 72 de Léo ferré. Et puis j’ai dérivé jusqu’à Venise et ses barcarolles chantées par Aznavour. Bref, j’ai laissé défiler dans ma tête un paquet de chansons de ma jeunesse. Est-ce un cycliste londonien qui m’a ramené à Yves Montand et à sa bicyclette ? Peut-être . Et puis je me suis souvenu de Bécaud, de mes premières tournées avec lui. En arrivant devant la gare de Saint Pancras, je me suis dit pourquoi pas ?Pourquoi je ne reprendrais pas ces chansons que j’aime, tous ces artistes qui ont été mes préférences ? C’était décidé, j’allais faire ce disque, cette tournée où je les imagine derrière le rideau. Quelle chance j’ai eu de les voir sur scène, quelle chance j’ai eu de les connaître, tous.Il y a des moments dans la vie où il ne faut pas chercher plus loin que de retrouver le bonheur des jours heureux

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Gilbert Montagné

Album : Réédition remasterisé de l'album "The Fool" pour ses 50 ans.

Tube de l'année 1971 "The fool" a révélé Gilbert Montagné et s'est imposé dans le monde entier.

Gilbert publie le 11 juin une version remasterisée de son premier album ainsi qu'une nouvelle version "The fool in love" à l'occasion du 50ème anniversaire de ce standard internantional.

Réalisé à Londres au studio Trident, avec les musiciens de Joe Cocker et les cordes d'Elton John puis au château d'Hérouville par Dominique Blanc-Francard, cet album de Soul Music franco-anglais reste d'une modernité incroyable.

Le groove de Montagné est unique sur ses propres compositions, celles du jeunes Michel Jonasz, de son mentor André Georget ou de son producteur qui n'est autre qu'un certain Salvatore Adamo !