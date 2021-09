Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Frédéric Beigbedder & DJ Pone

DJ set littéraire

Pour fêter ses 30 ans de publication et les 20 ans de 99 Francs, Frédéric Beigbeder décide de créer son seul en scène : un DJ set littéraire.. Mis en scène par Jérémie Lippmann et avec la collaboration de DJ Pone pour la création des musiques, ce spectacle racontera l’homme qu’il a été durant ces 30 années, et qu’il n’a plus le droit d’être. Cet homme, c’est celui dont il a raconté les péripéties dans ses romans, le harangueur avec ses paroles et prises de positions dans ses chroniques en télévision ou radio. Cet homme de lettre était aussi un homme profondément attaché à la nuit et dont le hobby depuis les années 80 était de faire danser les gens tant pour lui être DJ et écrivain rejoignent la même activité : tout sacrifier pour donner plaisir aux autres.

Awa Ly

Album : Safe and sound gold edition

Enfant, Awa chantait par instinct, par un ordre naturel, et ne pensait pas en faire sa profession. L’idée s’est imposée plus tard, alors que la jeune femme semblait promise à une brillante carrière de productrice. On ne triche pas avec sa destinée : de même qu’Awa, écoutant son cœur, avait quitté la France pour s’installer à Rome, elle n’hésitera pas à s’engager pleinement dans une voie artistique. Comédienne à l’occasion, elle décide de se consacrer entièrement à la musique dès 2014.