Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Jazzy Bazz

Album : Memento

Dans ce troisième album, Jazzy Bazz, rappeur originaire du 19ème arrondissement parisien, exprime une certaine fureur de vivre. Aimer, Expérimenter, Partager avant que le sablier ait fini de s’écouler, laisser une trace pour mieux transmettre. MEMORIA est le fruit de trois années de travail qui ont permis à Jazzy Bazz de se réinventer et mûrir son nouveau projet. «Je voulais créer un univers sonore s’apparentant à un décor de film dans lequel je pourrais esquisser mes histoires, mes rêves et mes souvenirs.»

Bazbaz et Manudigital

EP : #Lovebordel

C'est à l'air du confinement que la connexion se fait virtuellement entre Bazbaz et Manudigital. Bazbaz présente un mélange personnel de chanson à base de blues, de reggae et de rock. son ton détaché, ses textes au parfum doux-amer et son amour des femmes rendent ses chansons particulièrement attachantes. beatmaker et bassiste spécialisé dans le reggae digital, Manudigital s'est imposé au fil des années comme un producteur incontournable sur la scène internationale collaborant avec plusieurs artistes et développant de nombreux concepts vidéos à travers le monde. C'est ainsi que, d'une rencontre virtuelle sur instagram en mode confinade, va naître : #lovebordel. Un projet commun entre Bazbaz et Manudigital.

En gros reggae addict ça fait un moment que je kiffe le son de Manudigital. Et sa formule digital session me fait délirer, se mettre avec un p’tit clavier sur les genoux dans les rues de Kingston, New York ou les trottoirs de Manille et faire chanter des mecs incroyables live and direct, il faut avoir des... couilles ! (Bazbaz)

De leur respect mutuel va naître instantanément l'idée de faire des chansons ensemble. Sans se connaître, sans jamais se rencontrer, pour cause de confinement, les deux musiciens commencent à composer 7 titres qu'ils enregistreront an quelques mois, auxquels viendront s'ajouter deux versions dub. #Lovebordel, c'est un subtil mélange de leur deux univers, une rencontre entre la chanson française et le dub, pour un résultat chaud, planant et sexy.