Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Pépite

Ep: Rêve réalité

Rêve Réalité, cet instant où l'on ne sait pas s’il s’agit du jour ou de la nuit, si nous sommes éveillés ou si nous dormons toujours, un crépuscule teinté de rose et de bleu. Cet état second, c’est ce qu’ont ressenti Thomas et Edouard pendant l’année qui vient de s’écouler : un moment de flottement, où les chimères se heurtent à la réalité et qui leur a permis d’écrire et de composer les 5 titres qui construisent cet EP. Derrière ces songes et ces fictions, Pépite nous parle d’amour. Uno sonne comme la nostalgie d’un monde passé, Mauvaise idée, comme un regret, et Mirage insuffle de l’espoir.

Orchestre tout puissant

Album: We're ok. But we're lost anyway

Fondé en 2006 par Vincent Bertholet (Hyperculte), l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est un projet d’envergure. Pensé comme un véritable orchestre, la taille de l’ensemble a varié à travers le temps. Désormais à 12, à 14 par le passé ou 6 à ses débuts, l’ensemble a écumé les scènes d’Europe pour démontrer que la formule « plus on est de fous, plus on rit » n’a jamais été aussi vraie que sur scène. Que ce soit dans des festivals prestigieux (Paléo Festival de Nyon, Fusion Festival, Incubate, Womad, Bad Bonn Kilbi, Jazz à la Villette) ou sur les quatre albums sortis depuis son lancement, le groupe fait preuve d’une incroyable fluidité. L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (titre malicieux en hommage croisé aux groupes traditionnels africains - Orchestre Tout Puissant Konono n°1, Orchestre Tout Puissant Poly-rytmo etc... - et à l'un des plus grands dynamiteurs de l'art du 20ème siècle) épouse les formes de ses musiciens.ne.s tout en les poussant dans leur retranchement.

Pomme / Didier Varrod