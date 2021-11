Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Audrey Estrougo et Cut Killer

Film : Suprèmes

Audrey Estrougo à la réalisation, Cut Killer pour la bande originale, Suprèmes s'attaque à u mythe. NTM. 1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants !

Zentone

Album : Chapter 2

En 2006 deux groupes majeurs du dub en france s'associent pour un album collaboratif. Zenzile et High tone enfante de Zentone et l'album Chapter voit le jour. 15 ans plus tard, Zentone reprend vie pour Chapter 2.

Casey

Carte Blanche

Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples collaborations (Asocial Club, Zone libre…), des échappées théâtrales ou à l’affiche de Viril (avec B.Dalle et V.Despentes), Casey revient à ses premières amours rap/rock. On l’attendait au tournant : avec Ausgang, elle dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente. Une Carte Blanche dans le cadre du festival "Les Femmes s'en mêlent" avec

Jony Lerond dit « Sòmnanbil », Harry la Hache et son projet Ausgang.