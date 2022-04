Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Pierre Lapointe

Album : L'herbe mauve

En 20 ans de carrière, Pierre Lapointe, un des plus productifs auteurs-compositeurs-interprètes de la francophonie, a lancé une douzaine d'albums, créé au moins autant de spectacles inédits et collaboré avec des artistes de réputation internationale aussi bien issus de l'art contemporain (de Sophie Calle à David Altmejd), de la musique classique (Jean-Willy Kuntz, Alexandre Tharaud, Yannick Nézet-Séguin) que de la musique populaire (Albin de la Simone, Hubert Lenoir, Mathieu Chédid, Clara Luciani, etc). Parmi ces albums, plusieurs sont certifiés or et platine, d'autres ont remporté des prix aussi bien au Québec qu'en France et au Canada, avec près d’un million d'albums vendus à travers le monde.

Bonnie Li

Album : Le bleu du rouge

Née d'une famille Marseillaise, Bonnie Li grandi à Hong-Kong, étudie entre San Francisco et Montréal, commence sa vie d’adulte à Paris, et puis se pose à Berlin. Bonnie Li écrit et enchante en trois langues (anglais, français et mandarin) sa ‘Trip Pop’ mélancolique et touchante. De part ses voyages qui l’ont profondément marquée et construite, elle parcourt des thèmes récurrents comme ‘la femme héroïne’ et ‘les sentiments’.