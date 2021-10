Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

PR2B

Album : Rayons gamma

L’amour, le mouvement, les petits riens du quotidien, la révolte et l’espoir : c’est ce que chante Pauline au long de ces 12 titres prompts à l’introspection autant qu’au lâcher-prise sur le dance-floor. Rayons Gamma s’ouvre avec « La chanson du bal », talisman inspiré par Peau d’âne et La belle et la bête de Cocteau. Il se ferme sur le fabuleux cri du cœur « Vie de chienne » et, entre temps, nous aura fait vivre de nombreuses variations tant orchestrales que sensorielles. Si, riche d’envolées synthétiques, « Rayons Gamma » affronte le « temps tronqué, rompu » de la pandémie, il veut faire « pousser les roses sur le mal ». Convoquant l’audace des années 80, « La Piscine » est un « moment de jubilation », du Brigitte Fontaine sur de l’Eurodance : « Quand on est si triste qu’on peut danser jusqu’au bout de la nuit, et que pleurer peut remplir une piscine. » Avec la pop dense de « Mélancolie », Pauline chante « une amoureuse qui vient, qui vous aime, qui vous quitte et qui un jour vient sonner à votre porte ». Résonne également une bouleversante déclaration au père qui manque, « Lettre à P ». Sans oublier la sublime ballade « Ma meilleure vie ». « Crier je t’aime », commente simplement Pauline. Elle qui chante d’un timbre digne des plus grandes chanteuses françaises d’antan, qui parle, qui joue de tout – et dont l’instrument signature, l’étonnante clarinette, réchauffe les sonorités synthétiques de l’album. P.2RB, la principale actrice de Rayons Gamma.

Pharaon de winter

Album : France forêts

Commençons par une image. C’est l’hiver dans les années 90 à Saint-Georges, du côté d’Auxerre, des enfants jouent au foot sur un terrain boueux sans savoir que quelques mois plus tard, à quelques mètres de ce même terrain, la police creusera le sol pour en extraire le corps d’une victime du tueur en série Emile Louis, dit le “boucher de l’Yonne”. Ensuite plusieurs décennies passent, et enfin l’image se met à bouger. Maxime Chamoux, qui faisait partie des gamins courant innocemment derrière le ballon ce jour-là, en a fait le point de départ d’une chanson, "Quart nord-est", qui raconte cette France des crimes sordides et des faits divers médiatiques, et surtout la prise de conscience soudaine, pour ces enfants, que décidément, non, il n’y aura plus jamais, désormais, “d’histoires sans rien à creuser, plus d’histoires sans forêt, plus d’histoires sans rien enterrer”.

Yoa

Ep : Attente

Joyeuse, drôle, comédienne, révoltée, rêveuse, danseuse, triste... Yoa se débat pour faire coïncider ses envies de vivre avec ses convictions politiques. Elle aimerait pouvoir danser et montrer son corps sans choquer, parler de maladie mentale sans pathos, pouvoir exister comme elle est - une artiste métisse française pluridisciplinaire - sans inspirer l’orgueil ou la vantardise. Sa chanson française se veut douce, réjouissante, dansante, rassurante, triste. Avec son lexique bien à elle, elle dépeint sa réalité à travers des images délicates qui font appel à nos souvenirs, notre imaginaire et à nos rêves les plus enfouis… Début 2021, elle sort deux premiers singles Appartement et Diabolo Menthe. Deux titres remarqués auprès des médias, et lui valent une invitation sur France Inter par la chanteuse Pomme.